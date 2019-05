Una indiscrezione… Delzio a Confindustria?

Secondo varie, e autorevoli indiscrezioni, Francesco Delzio è sotto osservazione in questi giorni in Confindustria: si sta valutando la possibilità di offrirgli un incarico di rilievo, si parla perfino della direzione generale. Delzio attualmente è nel gruppo Benetton. E Atlantia e Autostrade sono state investite, in un drammatico 2018, dalle polemiche legate alla tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova. La sua posizione appare forte, ma un passaggio in Confindustria sarebbe manna dal cielo.

Vincenzo Boccia, presidente in Confindustria, è in scadenza tra un anno. Marcella Panucci, attuale direttore generale, è molto stimata. Delzio potrebbe – forse – accontentarsi di un incarico (comunicazione, stampa, relazioni) simile a quello che ricopre da Benetton.