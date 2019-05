Apple rinnova i MacBook Pro: processori più veloci e tastiera migliorata

Alla vigilia della WWDC, Apple ha aggiornato il MacBook Pro. Identico esternamente, il portatile della Mela adotta ora processori Intel Core più veloci di ottava e nona generazione, per la prima volta a 8-core. MacBook Pro offre prestazioni due volte più veloci rispetto al MacBook Pro con processore quad-core e del 40% superiori rispetto al MacBook Pro 6-core: è il notebook Mac più veloce di sempre. “Dagli studenti universitari agli sviluppatori, fino ai video editor, rimaniamo sempre più stupiti dalle grandi cose che i nostri clienti riescono a fare con il MacBook Pro,” ha dichiarato Tom Boger, Senior Director Mac Product Marketing di Apple.

Il MacBook Pro è perfetto per scrivere codice, elaborare immagini ad alta risoluzione, effettuare il rendering di grafica 3D, montare stream multipli di video 4K e tanto altro. Nella versione 15” soprattutto, che integra processori Intel Core 6-core e 8-core più veloci, con Turbo Boost fino a 5GHz, mentre MacBook Pro 13” con Touch Bar offre processori quad-core con Turbo Boost fino a 4,7GHz.

Per Apple, il MacBook Pro ha il miglior display mai montato su un notebook Mac: 500 nit di luminosità con supporto per un’ampia gamma cromatica (P3) e tecnologia True Tone, per un’esperienza di visualizzazione più naturale. Include anche altoparlanti con Wide Stereo Sound, per un’esperienza d’ascolto immersiva e coinvolgente, e non mancano Touch ID, Touch Bar e il consueto grande trackpad Force Touch. Il nuovo MacBook Pro adotta inoltre archiviazione SSD ultrarapida, chip Apple T2 Security per una sicurezza ottimale e quattro porte Thunderbolt 3 su Usb C per trasferire dati, ricaricare la batteria e collegare fino a due display 5K o quattro GPU esterne.

Altra novità di rilievo dei nuovi MacBook Pro è la tastiera. Il design a farfalla è giunto alla quarta generazione, e si spera che stavolta i problemi di affidabilità siano stati risolti. Secondo Apple, la nuova composizione del meccanismo della tastiera ridurrà sostanzialmente il problema delle lettere ripetute o non digitate. Techcrunch riferisce poi di un programma di sostituzione delle tastiere difettose: gli attuali MacBook Pro e i modelli in uscita oggi avranno le riparazioni coperte anche fuori garanzia.

Prezzi e disponibilità

I modelli di MacBook Pro 13” con Touch Bar e MacBook Pro 15” sono disponibili da oggi con prezzi a partire rispettivamente da 2.099 e 2.899 euro (ma la versione superaccessoriata con scheda grafica top, 3 GB di ram e 4 TB di hard disk arriva a 7.879 euro). Rimane in catalogo il modello base senza Touch ID e Touch Bar, a partire da 1549 euro.

Bruno Raffilli, La Stampa