Boom di richieste per il sussidio di disoccupazione: a gennaio +13,4%

A gennaio sono arrivate all’Inps 201.267 richieste di sussidio disoccupazione (tra le quali 198.294 domande di Naspi) con una crescita del 13,4% su gennaio 2018. È il dato più alto a gennaio negli ultimi quattro anni. A dicembre le richieste di disoccupazione erano state 127.162. Lo si legge nell’Osservatorio Inps sulla cassa integrazione dell’Inps che oggi fornisce i dati solo dal 2016.

A febbraio risale la cassa integrazione

Tornano a salire le richieste di cassa integrazione: a febbraio – secondo l’Osservatorio dell’Inps – le aziende italiane hanno chiesto 28.959.233 ore di cassa integrazione con un aumento del 91,1% su gennaio e del 25,6% su febbraio 2018. Gli aumenti sono rilevanti anche perché si tratta di cifre di partenza basse. Nei primi due mesi dell’anno sono stati chiesti 44 milioni di ore di cassa integrazione con un aumento del 9,38% sullo stesso periodo del 2018.

Arrivate 97.522 domande per pensione con Quota 100

Intanto sono salite a 97.522 le domande di pensione arrivate all’Inps per l’accesso alla pensione con la cosiddetta Quota 100 (almeno 62 anni di età e almeno 38 anni di contributi). Lo fa sapere l’Inps con una nota. Oltre il 73% (71.264 richieste) arriva da uomini. Oltre un terzo delle domande (34.639) arriva da dipendenti pubblici mentre 34.192 sono le domande arrivate da dipendenti privati. Quasi 33.000 domande arrivano da lavoratori che hanno meno di 63 anni di età mentre circa 19.780 arrivano da over 65. La fascia di età nella quale ci sono la maggior parte delle richieste di pensionamento anticipato con la nuova misura è quella tra 63 e 65 anni (44.910).

