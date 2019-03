Poste raddoppia l’utile nel 2018. Del Fante: “In futuro consegne con droni e veicoli senza conducente”

Poste raddoppia l’utile nel 2018 e chiude l’anno con un risultato netto pari a 1,399 miliardi, 709 milioni in più rispetto al precedente esercizio (+97%). Utile netto e utile operativo – spiega una nota – superano gli obiettivi del piano industriale ‘Deliver 2022’: “Tutti gli obiettivi finanziari per il 2018 sono stati realizzati”. I ricavi aumentano del 2,2% a 10,864 miliardi. Il cda proporrà all’assemblea la distribuzione di un dividendo pari a 0,441 euro, in aumento del 5%. La cedola assicurerebbe così un assegno da circa 168 milioni di euro al Tesoro e da 201 milioni di euro alla Cdp.

Poste italiane, si spiega “ha centrato tutti gli obiettivi finanziari delineati per il 2018, a livello di gruppo e in tutti i settori di business, grazie a un’azione più incisiva di efficientamento e una forte crescita dell’utile operativo, trainato da una costante crescita dei ricavi e da una ridotta dipendenza delle plusvalenze”. Così l’ad di Poste, Matteo Del Fante, commenta i risultati del 2018 e aggiunge che nel 2019 “si assisterà a un incremento costante dei ricavi, dei margini e degli utili”.

Parlando in conferenza stampa sui risultati l’ad Matteo Del Fante ha spiegato che l’azienda sta sviluppando anche forme di consegna all’avanguardia. Sulla consegna dei pacchi – ha detto – “stiamo lavorando al progetto droni, ma ci sono iniziative anche più interessanti dove la consegna spersonalizzata viene fatta da veicoli senza conducente che parcheggiano sotto casa del destinatario, lo avvisano con un sms, lui scende, apre con un codice un cassetto del mezzo e ritira il pacco”. “Crediamo ci sia un futuro importante per le consegne”, ha aggiunto. Il manager ha anche chiarito che la società non ha in programma nessun coinvolgimento nella partita Alitalia. “Non c’è nessun progetto da parte di Poste Italiane di aprire un dossier specifico”, ha spiegato.