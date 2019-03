Nuovi problemi per Norwegian, lascia il presidente Kise

Norwegian sempre più funestata dai problemi. La compagnia aerea norvegese perderà infatti il suo presidente, nonché fondatore, Bjorn Halvor Kise. Così riporta El Periodico. Se ne parlava già da mesi. Si cercava dunque un nuovo presidente in grado di sostituire Kise. Quest’ultimo comunque ha rivelato di aver agito di sua spontanea volontà. Vedremo se questa decisione porterà ad un serio rilancio dell’azienda. L’obiettivo del rilancio, come dichiarato anche della stesso presidente dimissionario Kise, riguarda un ritorno alla redditività. Ora non ci resta che aspettare le prossime mosse della compagnia, per scoprire se riusciranno nell’impresa. Vi aggiorneremo sugli sviluppi relativi a questo lungo e complicato “periodo no” della compagnia.