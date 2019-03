Ultime sul fisco. Nel 2018, 19,2 miliardi dalla lotta all’evasione

Nel 2018 sono stati incassati 16 miliardi grazie a ordinarie attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate, l’11% in più sul 2017. I risultati sono stati ufficialmente presentati oggi: i versamenti diretti mostrano un rialzo del 10%, lettere per la compliance del 38% e i ruoli del 4%; scendono invece le entrate straordinarie da liti fiscali (-87%), la rottamazione (-41%) e la voluntary disclosure (-25%) , da cui derivano 3 miliardi portando il totale a 19,2 miliardi, in calo dai 20,1 del 2017.

Milano Finanza