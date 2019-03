Aumenta il costo della benzina

Ancora ritocchi sulla benzina sulla rete carburanti italiana. Dopo l’intervento al rialzo di Eni di venerdì, infatti, a intervenire sui prezzi raccomandati della verde sono state sabato Tamoil e Q8, con analoghi movimenti all’insù di 1 centesimo. In leggera flessione, intanto, le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo.

Sul territorio, prezzi praticati con tendenza alla crescita sulla benzina in scia agli ultimi movimenti delle compagnie. In particolare, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della verde è pari a 1,556 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,548 a 1,573 euro/litro (no-logo a 1,535). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,490 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,488 a 1,502 euro/litro (no-logo a 1,469).

Adnkronos