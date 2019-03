M5S, arriva il nuovo conto per evitare altri casi Rimborsopoli

Un nuovo conto corrente per le restituzioni. Un iban che fa storcere il naso all’ala dei falchi dato che i referenti del conto sono Luigi Di Maio (che da statuto e atto fondativo è anche tesoriere del Movimento) e i due capigruppo in Parlamento, Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli. La comunicazione arrivata nei giorni scorsi via mail dall’Associazione Rousseau ai parlamentari parla chiaro: le nuove rendicontazioni, che vanno fino a febbraio 2019 e che dovranno essere versate entro metà maggio, finiranno su una specie di conto «intermedio», non più al fondo per le Pmi come nella scorsa legislatura o alla Protezione civile per sostenere le zone colpite dall’alluvione come nei primi mesi di questa legislatura.