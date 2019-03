Clima, Farina (ANIA): “Il settore assicurativo continuerà a impegnarsi per l’economia sostenibile”

“Le manifestazioni di oggi, organizzate dalle nuove generazioni in tutto il mondo, rappresentano un ulteriore richiamo alla promozione di un intervento globale e coordinato per ridurre l’impatto negativo delle attività dell’uomo sul pianeta e sul clima”. La Presidente dell’ANIA, Maria Bianca Farina, interviene così nella giornata del ‘Global Climate Strike For Future’.

“I temi della prevenzione dei rischi catastrofali, in gran parte ormai determinati dal cambiamento climatico, sono stati sempre di grande importanza per il settore assicurativo. Sono, infatti, temi che vedono le nostre imprese coinvolte in prima linea sia nel loro ruolo di gestori professionali del rischio, sia in quello di investitori istituzionali, che operano secondo logiche orientate al lungo termine. Ribadiamo la necessità che tutte le Istituzioni, gli operatori privati e la società civile, ciascuno per la parte di propria competenza, operino insieme per avviare un profondo processo di trasformazione dell’economia, fondato sulle energie sostenibili. In quest’ottica, il settore assicurativo continuerà a svolgere il proprio compito, non solo fornendo copertura dei rischi, ma anche supportando attivamente i propri interlocutori al fine di favorire la mitigazione e un miglior adattamento ai fenomeni climatici”.