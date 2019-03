Wind Tre presenta “Road to 5G”, un viaggio tra futuro e innovazione

Domani, al Milano Luiss Hub for makers and students di via D’Azeglio, Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, presenta ‘Road to 5G’, evento su innovazione e digital transformation, per scoprire e approfondire i cambiamenti legati a nuove tecnologie e a ecosistemi di quinta generazione. Il ‘Road to 5G’ si svolgerà in collaborazione con Open Fiber e ZTE. Esperti di settore, studenti, giornalisti, giovani, startupper e visitatori avranno l’opportunità di confrontarsi su come il digitale e l’innovazione stanno radicalmente modificando la nostra vita quotidiana. Durante la giornata, inoltre, esperti di tecnologia e rappresentanti del mondo delle imprese e dell’Università si alterneranno in diversi panel dedicati al 5G e agli ecosistemi Smart, finalizzati allo sviluppo e alla prossima diffusione del nuovo standard di rete. Le tecnologie di quinta generazione saranno anche protagoniste degli ‘use cases’: sicurezza, agricoltura, e-health e Smart Home, sono solo alcuni degli ambiti che i visitatori potranno esplorare con demo ad hoc che mostrano concretamente le potenzialità e le applicazioni del 5G. La giornata ‘Road to 5G’ è inserita all’interno della seconda edizione di ‘Milano Digital Week’. La manifestazione, in corso fino a domenica 17 marzo, prevede incontri, seminari, mostre, performance e workshop creati da cittadini, comunità, imprese e istituzioni, i protagonisti della trasformazione digitale che sta modificando profondamente le città e la nostra vita quotidiana.

Ecco il programma della giornata:

10.30

ROAD TO 5G: INTRODUZIONE

Massimo Angelini – Direttore Public Affairs, Internal & External Communication Wind Tre

Giovanni Lo Storto – Direttore Generale della Luiss Guido Carli

Roberta Cocco – Assessore Trasformazione Digitale e Servizi Civici del Comune di Milano

10.45

ROAD TO 5G: VISION, OPPORTUNITA’, SPERIMENTAZIONI

INTRODUZIONE Enrico Barsotti – CEO Office Wind Tre

WIND TRE 5G TRIAL EXPERIENCE

Luca Monti – Head of 5G & IoT Project

OPEN FIBER 5G TRIAL EXPERIENCE

Massimiliano Bonola – Network Engineer

5G TRIAL EXPERIENCE

Lucio Fedele – Chief Operating Officer – ZTE Italy

11.45

ROAD TO 5G: LO SVILUPPO DEI NUOVI SERVIZI

INTRODUZIONE: Gianluca Corti – Chief Commercial Officer Wind Tre

APPLICAZIONI 5G PER LA SICUREZZA

Fabio Graziosi – Università degli studi dell’Aquila

Marco Bertini – Università degli studi Firenze

AGRICOLTURA 2.0

Massimo Morbiato – CEO EZ Lab

Cosimo Calciano – Founder Start up Revotree

Enrico Colaiacovo – Responsabile U.O. Soluzioni Anticontraffazione e Tracciabilità – IPZS Alessandro Paglialunga – CEO SUPERELECTRIC

CONCLUSIONI

Annalisa Zordan – Capo Redattore Tecnologia Gambero Rosso

LO SVILUPPO DEI NUOVI SERVIZI: CONCLUSIONI

Andrea Rangone – CEO Digital 360

14.00

GLI ATTORI E LO SVILUPPO DELL’ECOSISTEMA DIGITALE

Giuseppe Donagemma – Presidente di Avanseus Ptd – Presidente di Innogest Capital

Fernando Napolitano – CEO Italian Business & Investment Initiative

14.30

LE NUOVE FRONTIERE DELLA COMUNICAZIONE: CON LA VR E L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Guido Geminiani – CEO Impersive Ennio Pirolo – Founder Start up AmbiensVR Nicolò Magnanini – Co-Founder Start up Pigro CONCLUSIONI Cristina Pianura – Direttore BU Advertising Triboo

15.40

LE NUOVE FRONTIERE: SMART CITIES

Paolo Cellini – Economia Digitale Luiss – VP BI Octo Telematics

Luca Vignaroli – RAI Research Centre e Antonino Albanese – Senior System Engineer Italtel

Maria Rita Spada – Architecture & Remedies Management Wind Tre

Carla Raffaelli – Università di Bologna

Mattia Bastianini – Coordinatore Progetto 5G Estra

Luca Mastrantonio – Head of Project Management Innovation & Product Lab Enel X

CONCLUSIONI

Riccardo Amoroso – Head of e-City Enel X

16.20

LE NUOVE FRONTIERE: SMART HOME

Pietro Catello – General Manager Alexa Voice Service Italy Amazon

Pasquale Longo – Founder Start up Powahome

Davide Bigoni – Project Manager Electronics Samsung Italia

17.00

LA FORZA DI UN ECOSISTEMA: CONCLUSIONI

Elisabetta Ripa – CEO Open Fiber

Hu Kun – Presidente ZTE Europa Occidentale e CEO ZTE Italy

Jeffrey Hedberg – CEO Wind Tre

18.00

DIGITAL LEARNING & SKILLS PER IL FUTURO

INTRODUZIONE: Rossella Gangi – Direttore Human Resources Wind Tre

Giuseppe Tomei – Head of Open Innovation di LVenture Group

Riccarda Zezza – CEO Life Based Value and Founder of MAAM

Andrea Genovese – CEO Social Academy

Martina Mauri – Politecnico Milano

CONCLUSIONI

Luca De Biase – Capo Redattore Responsabile Il Sole 24 Ore Nova 18.40

FABIO ROVAZZI

19.00

APERITIVO