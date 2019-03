Costi occulti online, multata la Playstation 4 ma sui giochi resta il Far West senza regole

Immaginate di regalare a vostro figlio il gioco della Playstation 4 che vi chiede da settimane, perché tutti i compagni di scuola ci giocano: lo acquistate, lo date con enfasi al rampollo, magari facendo anche un po’ di scena e questo, al colmo della gioia, inserisce il disco nella consolle, ma scopre che non può giocarci. Perché quel gioco, che gira solo online, richiede un abbonamento aggiuntivo a Playstation Plus. E allora, se non siete esperti del campo, vi ritrovate a smanettare su internet per capire cosa sia questo abbonamento Plus e scoprite che dal 2013 per far provare l’esperienza immersiva “della modalità multiplayer online”, cioè delle partite a distanza con altri giocatori collegati tramite internet, al vostro pargolo dovete sborsare a Sony altri soldi del tutto imprevisti: 7,99 euro per 30 giorni; 24,99 per tre mesi; 59,99 per 12 mesi. E lì il dilemma: da una parte non volete scontentare il fanciullo; dall’altra vi fa girare le scatole che sulla confezione del gioco non fosse scritto chiaramente il successivo esborso e che il commesso del negozio si sia ben guardato dall’avvertirvi. Quella appena descritta è una scena piuttosto comune.

Per mettere un freno alla sgradita “sorpresa” era intervenuta nel gennaio scorso l’Autorità Antitrust, multando Sony per due milioni di euro. Secondo l’Agcm, infatti, sulle confezioni della Playstation 4 (intesa come singola consolle) non era adeguatamente specificato che per giocare online alla maggior parte dei giochi in vendita fosse necessario l’abbonamento a PlayStation Plus. Idem per i giochi acquistati attraverso Playstation Store accessibile da console, da smartphone o dal sito. Secondo il Garante su ognuna delle 1.250.000 confezioni di Ps4 vendute in Italia solo nel 2017, l’informazione era riportata “con un carattere molto piccolo e di difficile lettura, soltanto nella parte posteriore della confezione”.

Inutili erano state le difese dei legali di Sony per i quali “le informazioni fornite in merito all’abbonamento PlayStation Plus e alla modalità multigiocatore online sulla confezione di PlayStation 4 sono chiare e immediatamente identificabili da un consumatore ragionevolmente attento”. Non ha retto neppure il ragionamento per il quale “nella vasta maggioranza dei casi, i consumatori che acquistano un PS4 basano la decisione di acquisto su informazioni ricevute da un numero di canali e non esclusivamente dalle informazioni sulla confezione“.

Insomma, quella di Sony era una condotta ingannevole per il consumatore e come tale è stata sanzionata. Un’azione importante considerato che il settore dei videogiochi in Italia – secondo il rapporto “I videogiochi in Italia nel 2017 – Dati sul mercato e sui consumatori” dell’AESVI (Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani) – ha realizzato un giro d’affari complessivo di quasi un miliardo e mezzo di euro, in forte crescita rispetto al 2016. Un mercato composto da due grandi categorie: a) le console (come la Ps4) e gli accessori di gioco; b) i software per videogiochi. Il segmento delle console e accessori rappresenta circa il 30% del giro d’affari complessivo, con un fatturato di circa 333 milioni di euro nel 2017, dove Ps4 è di gran lunga la consolle più venduta. L’Antitrust ha così colpito la prima parte del problema, ma non ha intaccato l’altro braccio del business.

Al di là della multa piuttosto irrisoria per un gigante come Sony – che attraverso Sony Interactive Entertainment Europe Limited (SIEE), Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (SIENE) e Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A., al 31/03/2017 ha dichiarato un fatturato complessivo di 7,42 miliardi di euro (Sony Italia da sola arriva a circa 247 milioni) –, infatti, i singoli giochi sono rimasti fuori dalla rete del Garante.

Il “bug” riguarda quello che in gergo viene definito “software fisico”, cioè “i videogiochi per console e PC in formato pacchettizzato, i quali sono venduti tramite i canali tradizionali della grande distribuzione sotto forma di dischi DVD, CD”, che da soli nel 2017 hanno creato guadagni per circa 370 milioni di euro.

Lì è rimasto il Far West. Chi acquista una copia dello sparatutto “Overwatch” di Blizzard Entertainment – uno dei giochi più amati, con oltre 40 milioni di giocatori attivi –, per esempio, trova sulla confezione la semplice dicitura: “Per giocare sono necessarie una connessione a internet e Playstation Plus”. Ora, quale genitore non avvezzo al mondo del gaming o quale nonno, sa che per “Playstation Plus” si intende “pagate l’abbonamento a…?”.

Ma siccome nel Far West non ci sono regole e ognuno fa come vuole, “For Honor” – “picchia duro” prodotto da Ubisoft – riporta sul davanti della confezione la scritta: “Richiesta connessione internet”, sul retro, nascosta, quella “Richiesta iscrizione a Playstation Plus”. Il più onesto risulta così “Destiny” by Bungie, il quale avverte sulla cover: “Alcune funzionalità di Destiny richiedono un abbonamento a Playstation Plus (venduto a parte)”. Ma questi sono solo tre esempi, la scelta di posizionare l’avvertimento (che non avverte) è lasciata alle singole case, che ci speculano.

Sony, che dopo la pronuncia dell’Agcm si è impegnata a rendere l’informazione più chiara e sta stikerando ogni singola confezione di Ps4 sia sul davanti che sul retro, ancora non ha deciso come si comporterà per il gioco fisico, ma è ragionevole pensare che adotterà anche per questo le indicazioni del Garante riguardanti la consolle. Le altre case produttrici, invece, non essendo state toccate dalla questione tacciono.

Intanto, i casi di confusione sono talmente comuni, che quando un cliente torna in negozio per restituire il prodotto appena acquistato, perché non intende sottoscrivere l’abbonamento, il rivenditore non fa alcun problema. A patto che non siano già stati attivati i codici online, nel qual caso, si apre la discussione, visto che attivandoli, si attiva il gioco che non può più essere rivenduto.

