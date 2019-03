Addio a Pino Caruso, maestro di buonumore

Pino Caruso è morto oggi a Roma. L’attore aveva 84 anni ed era malato da tempo. La notizia è stata data in mattinata dal sito del Giornale di Sicilia. Non casualmente visto che Caruso era uno degli attori siciliani più noti in televisione e al cinema assieme a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia e Lando Buzzanca, e uno dei simboli di Palermo. I funerali si svolgeranno domani.

Il debutto di Pino Caruso avvenne al Piccolo Teatro di Palermo il 16 marzo 1957 con un breve ruolo in Il giuoco delle parti di Luigi Pirandello. Il suo nome è legato al cabaret Il Bagaglino, che fa dal 1965 al1967 trasferendosi a Roma. Nel 1968 lo scrittura la RAI.

Tra i lavori più recenti c’è la partecipazione a partire dal 2002 tra i protagonisti della fiction Carabinieri su Canale 5 per due stagioni, interpretando il maresciallo Giuseppe Capello, uscendo di scena andando poi in pensione.

Il dolore di Orlando. «Palermo perde un concittadino straordinario, un uomo, un artista che ha contribuito alla rinascita della città, con la sua cultura, la sua ironia, la sua sagacia». Lo dice il sindaco di Palermo Leoluca Orlando commentando la morte dell’artista e scrittore Pino Caruso. «Proprio negli anni della rinascita – aggiunge – dopo le terribili stragi del ’92, contribuì con la sua forza e le sue idee a dare speranza ai palermitani e alla città: sue furono grandi intuizioni che sono rimaste nella tradizione culturale della città, come quella di un Festino che divenisse anche momento di spettacolo e gioia, oltre che di riflessione e fede. Lascia in tutti noi un grande dolore, ma certamente anche l’orgoglio di averlo conosciuto e di aver condiviso un pezzo importante della nostra strada».

