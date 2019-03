Ultima dalla Brexit. May: “Con bocciatura accordo mai più via da Ue”

Se martedì ai Comuni sarà bocciato, di nuovo, l’accordo per la Brexit “potremmo non lasciare mai la Ue”. E’ quanto ha detto Theresa May in un discorso pronunciato oggi a Grimsby, esortando i deputati britannici a fare martedì prossimo “una scelta cruciale” per evitare al Paese “un momento di crisi”

“Approvatelo e il Regno Unito lascerà l’Unione Europea – ha detto parlando dell’accordo da lei negoziato , se lo bocciate nessuno sa cosa accadrà. Potremmo non lasciare la Ue per diversi mesi. Potremmo lasciarla senza le tutele garantite dall’accordo. Potremmo non lasciarla per niente”. “Se i deputati rifiuteranno l’accordo nulla sarà più certo – ha concluso – sarà un momento di crisi”.

Adnkronos