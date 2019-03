Wired Health: appuntamento con medicina, tecnologie digitali e nuovi stili di vita

L’evento, organizzato da Wired Italia e Humanitas, si terrà il 13 marzo al BASE Milano. Una giornata di conferenze, exhibit, startup e networking per fare luce sul legame sempre più stretto tra internet e il settore della salute

In occasione della Digital Week, mercoledì 13 marzo, il BASE Milano ospiterà Wired Health – Innovazione per la Vita, una giornata di conferenze, exhibit, startup e networking organizzata da Wired Italia con la collaborazione scientifica di Humanitas, un gruppo di ospedali ad alta specializzazione, centro di Ricerca e sede di insegnamento di Humanitas University, Ateneo internazionale dedicato alle Scienze mediche. L’evento, che si terrà dalle 9 alle 18.30, sarà a ingresso gratuito previa registrazione.

Wired Health è un progetto di Wired Italia che racconta quali siano le innovazioni e i trend più recenti e rilevanti che si trovano nel punto di intersezione tra medicina, tecnologie digitali e nuovi stili di vita. Per raccontarli sono stati coinvolti ospiti italiani e internazionali, esperti del mondo della «salute digitale» che in una sessione plenaria ispireranno e informeranno il pubblico con i principali trend e casi. Contestualmente, la sezione espositiva e interattiva dedicata all’innovazione e al futuro della salute presenterà alcune delle startup e delle soluzioni e ricerche più interessanti nel settore.

Durante i keynote speech, i panel e le interviste saranno molti i temi affrontati: Smart Technologies & AI applicate alla salute – dalla diagnostica allo sviluppo di nuovi farmaci, fino all’ottimizzazione dei processi aziendali e del workflow – Big Data & Analytics, Cybersecurity & Health Data, VR & AR per il settore chirurgico, l’assistenza in remoto e la formazione, From IoT to IoMT (Internet of Medical Things) & Wearables, Esoscheletri e robotica, Genomica e Medicina personalizzata, Terapia avanzata, Telemedicina e assistenza per il paziente.

TRA GLI SPEECH IN PROGRAMMA:

La realtà aumentata della medicina

Matthew Ginn, Commercial Lead, Proximie

Partendo dal lavoro di Proximie, racconteremo come l’impatto dell’utilizzo della realtà virtuale e aumentata nel settore medico. In particolare, come può agevolare i chirurghi in sala operatoria e favorire nuove modalità di apprendimento e formazione.

The Digital Health Revolution

John Nosta, President and founder, NostaLab – Digital Health think tank

Considerato il principale global influencer e strategic advisor nel settore Digital Health, è il fondatore e presidente del think tank Nostalab il cui lavoro di ricerca e progettazione indaga l’impatto delle tecnologie digitali sulla salute e le principali e più promettenti innovazioni nel settore E-Health.

Le sfide della ricerca

Alberto Mantovani, Direttore Scientifico Humanitas e docente Humanitas University

Con il prof. Alberto Mantovani parleremo delle nuove frontiere della ricerca per la lotta contro il cancro. In particolare, come la grande sfida dell’immunoterapia non può prescindere da strumenti di analisi basati su biologia computazionale e, in prospettiva, sull’intelligenza artificiale.

L’intelligenza artificiale che fa bene

Jaquie Finn, Global Head of Digital Health, Cambridge Consultant

Esploreremo il rapporto sempre più stretto tra intelligenza artificiale e medicina, in particolare nel campo della diagnostica e nel supporto alle decisioni. Tra gli obiettivi, quello di realizzare Clinical Decision Support System (CDSS, sistemi di supporto alla decisione clinica) di nuova generazione, che, anche con una quantità di dati ridotta (Small Data), possono giocare un ruolo fondamentale nei processi di prevenzione, diagnosi e cura, nonché nella riduzione degli errori medici.

L’era del microbiota

Maria Rescigno, Principal Investigator del Laboratorio di immunologia delle mucose e microbiota Humanitas e docente Humanitas University

Esploreremo le nuove frontiere nello studio del microbiota umano e i nuovi approcci immunoterapici basati sui batteri come immunostimolanti.

I dati per decifrare un sistema complesso

Massimo Buscema, Presidente e Direttore, Centro Ricerche di Scienze della Comunicazione SEMEION

Con il Direttore del Centro di Ricerca Semeion analizzeremo i nuovi tipi di Reti Neurali Artificiali e l’applicazione dei modelli predittivi di nuova generazione nel settore della salute, con particolare riferimento alle sfide etiche che la rapida evoluzione tecnologica pone e sulle maniere possibili per affrontarle.

3D training

Luca Borro, Ricercatore, Unità di Innovazione e Percorsi Clinici dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma

Insieme a Luca Borro descriveremo le nuove tecnologie e i nuovi approcci metodologici nel campo della medicina rigenerativa e della stampa 3D di tessuti biologici attraverso il Bio-printing.

Medicina Data-Driven

Esteban Czwam, VP Business Development, Sophia Genetics

Durante questa sessione scopriremo le soluzioni che l’automazione e gli algoritmi di Machine Learning offrono nel settore della genetica, favorendo l’attuazione di programmi di medicina personalizzata e data-driven.

Un passo alla volta

Antonio Spica, Presidente Access Emotion

Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione Ania

Conosceremo come l’innovazione raggiunta nei campi degli esoscheletri (robot indossabili) e dei sistemi robotici può agevolare la riabilitazione e consentire alle persone con lesione midollare di alzarsi in piedi, muovere dei passi e, in fase avanzata, salire le scale.

Quando serve la Blockchain

Max Barawitzka, Healthcare Communication expert e Shareholding Partner, CYSED

Jacopo Montigiani, General Manager and R&D Director di JSB; Direttore del JSB Blockchain Open Lab

Affronteremo il tema di come la rivoluzione blockchain cambierà la Sanità e, più in generale, il mondo della salute, promettendo velocità nell’assistenza, abbattimento della burocrazia, dati sicuri e certificati, condivisibili tra i medici, e, tra le altre cose, un risparmio valutato in 5 miliardi di euro ogni anno per il Servizio Sanitario Nazionale.

Critical care: il Machine Learning in terapia intensiva

Maurizio Cecconi, Responsabile Anestesia e Terapie Intensive Humanitas e docente Humanitas University

Intelligenza Artificiale, tecnologie e Medicina lavorano sempre a più stretto contatto: la diffusione di cartelle cliniche elettroniche e il progresso dei dispositivi di monitoraggio hanno reso possibile la raccolta di quantità sempre crescenti di dati dei pazienti, soprattutto in terapia intensiva. Le loro analisi con l’apprendimento automatico e la modellazione predittiva potrebbero fornire nuove informazioni e migliorare la cura del paziente.

Circuiti elettrici edibili: le nuove sfide del pharma

Mario Caironi, coordinatore del Laboratorio di Printed and Molecular Electronics del Centro IIT a Milano

Insieme a Mario Caironi, dell’Istituto Italiano di Tecnologia, esploreremo l’area di ricerca della «edible electronics», o meglio, la realizzazione di circuiti elettronici biodegradabili e assimilabili dal corpo umano che permettano, tra le altre cose, di realizzare farmaci intelligenti che possono comunicare in tempo reale al medico o ai familiari quando, come e se il paziente ha assunto un farmaco, e di mettere a punti dispositivi diagnostici ingeribili.

Infine Giulia Grillo, Ministro della Salute, sarà in collegamento per un’intervista in diretta con il direttore di Wired Italia Federico Ferrazza.

Questi sono solo alcuni dei relatori che si succederanno sul palco di Wired Health, evento nato per coinvolgere addetti ai lavori, scienziati, professionisti, decision maker ma anche studenti e ricercatori che vogliono essere aggiornati su come internet stia trasformando il settore della salute, dai suoi modelli di business alle soluzioni tecnologiche, dalle frontiere della ricerca alle scelte dei pazienti, dei consumatori e dei cittadini.

Tutti coloro che parteciperanno all’evento potranno leggere in anteprima il numero che celebra i 10 anni di Wired Italia, un’edizione unica con 10 grandi storie di innovazione italiana raccontate 10 grandi scrittori. Il numero, in uscita il 14 marzo, avrà in allegato anche una nuova versione cartacea di Wired: un tabloid dedicato ai professionisti che affronterà un settore industriale alla volta: si parte con l’healthcare.

I PARTNER

Partner scientifico: Humanitas

Headline partner: Anemocyte, Biogen, Gilead, Molteni, MSD, Pfizer, Roche, Sanofi

Partner: Abbott, Farmacia Gallo Loreto, Intersystems, Medtronic, Retelit, Vidiemme

Insurance Partner: Generali Italia

Il mondo della Sanità sta vivendo oggi una profonda rivoluzione: da un lato una crescita della domanda sanitaria, a causa del progressivo aumento dell’età media e del connesso aumento della cronicità. Dall’altro una rapida innovazione scientifica e tecnologica sottopone la Medicina a continui cambiamenti, impattando notevolmente sull’evoluzione delle cure e della ricerca, ma anche della formazione dei giovani professionisti della salute. Big data per ricerca e medicina personalizzata, intelligenze artificiali per diagnosticare velocemente una patologia, supercomputer… Sfide avvincenti a cui Humanitas partecipa coniugando innovazione e umanizzazione e formando professionisti delle Life Sciences in grado di lavorare nel mondo. La chiave di volta sarà trovare una sintesi tra l’uso di queste nuove tecnologie e la cross-contamination delle competenze.

Anemocyte è la prima BMO, Biotech Manufacturing Organization, attiva nel settore delle terapie cellulari e geniche. Un’officina farmaceutica che pone il proprio solido know-how e le proprie tecnologie all’avanguardia a servizio e a supporto dello sviluppo e della produzione di prodotti medicinali per Terapie Avanzate. Per oltrepassare i confini del settore e raccontare al mondo l’opportunità che rappresentano le terapie geniche e cellulari, Anemocyte ha scelto Wired Health.

Biogen – azienda biotech pioniera nelle neuroscienze – approderà a Wired Health per parlare del ruolo dell’innovazione tecnologica nel settore Pharma, raccontando come strumenti digitali quali la CLEO APP e la community online IO NON SCLERO sono stati creati per coinvolgere e offrire alle persone con sclerosi multipla un supporto quotidiano oltre le terapie, per una migliore qualità di vita.

CAR-T (di Gilead) è la nuova frontiera nella lotta di alcuni tumori, come alcune forme gravi di linfoma non-Hodgkin. Si tratta di una terapia cellulare innovativa che impiega cellule specifiche del sistema immunitario del paziente, istruite per riconoscere le cellule tumorali e distruggerle. Una tecnologia all’avanguardia che mette al centro la persona dando speranza molti malati che hanno già provato, senza successo, tutte le altre terapie disponibili.

Molteni Farmaceutici, il dott. Michele Sofia Direttore Dipartimento Cure Palliative dell’ASST di Garbagnate Milanese e Samsung presentano a Wired Health un progetto di telemedicina per monitorare H24 i pazienti oncologici; uno strumento prezioso per caregivers e operatori sanitari per gestire al meglio le cure palliative. L’applicativo ideato dal dott. Sofia è stato sviluppato con il supporto di Molteni e Samsung.

MSD Italia racconterà MSD Crowdcaring. Nato da una partnership con la piattaforma di crowdfunding Eppela, il progetto mira a promuovere le idee più innovative dedicate alla Salute delle persone. Le iniziative che raggiungeranno gli obiettivi di “finanziamento dal basso” attraverso la piattaforma, infatti, accederanno ad un co-finanziamento da parte di MSD Italia nel ruolo di “Mentor”.

Da 170 anni, Pfizer ricerca, produce e commercializza farmaci per migliorare la salute e il benessere delle persone. Da sempre collabora con Istituzioni, associazioni di pazienti, società medico-scientifiche, università, start-up. A Wired Health racconterà cosa significa innovare, ma sempre guardando ai pazienti #patientsfirst.

Roche Italia presenterà HealthBuilders, programma di open innovation del valore di 200.000 euro dedicato alle soluzioni innovative digitali volte a migliorare la qualità di vita dei pazienti. Tre i premi in palio per esperti di digital health, start up, enti pubblici o privati che vogliano migliorare la sostenibilità del sistema sanitario o l’esperienza di cura dei pazienti.

Sanofi, gruppo farmaceutico francese, durante il suo incontro esporrà le potenzialità dei servizi via mobile e della rivoluzione con la salute a portata di app. Presenta anche Uwell, la prima piattaforma digitale lanciata dal team Consumer Healthcare di Sanofi Italia, che integra servizi innovativi e contenuti educazionali personalizzati per la salute e il benessere quotidiano.

Come leader globale nella cura del diabete, Abbott presenterà un portfolio diversificato di tecnologie avanzate e strumenti digitali in grado di trasformare significativamente la gestione del diabete.

Umberto Gallo – Responsabile Sviluppo Digitale di Gruppo Farmacie Italiane – racconterà come le farmacie continuano a rappresentare un presidio sanitario di riferimento sul territorio e il relativo passaggio dall’e-commerce alla omnicanalità.

Cesare Guidorzi, Country Manager di InterSystems Italia, affronta il tema delle tecnologie emergenti in sanità, in un viaggio nel futuro del settore che ripercorre trasformazione digitale e cambiamenti, fa un bilancio tra quello che vorremmo tenere del passato e che attendiamo dal futuro. Una riflessione sull’aumento dell’intelligenza del sistema sanitario dato dalla disponibilità di dati e tecnologie. Esperienze italiane e internazionali mostrano una radicale trasformazione clinica, economica e del ruolo dei professionisti di settore.

Medtronic – leader in tecnologie mediche, servizi e soluzioni che migliora la vita di due persone al secondo – parlerà di come generare valore esponenziale attraverso l’applicazione di tecnologie innovative e di come lavorare insieme per far evolvere la Sanità.

Retelit – L’operatore italiano di servizi digitali e infrastrutture di telecomunicazioni presenterà la sua offerta integrata di soluzioni ICT nata per supportare le aziende sanitarie nel loro processo di digital transformation.

Vidiemme TechieHealth è la Business Unit di Vidiemme dedicata al Pharma & Healthcare. Silvia Peviani, BU Director, racconterà l’approccio e le soluzioni tecnologiche dell’Azienda per innovare questo settore.

Quando la salute incontra il digitale: Generali Welion, la prima società italiana di welfare integrato, spiegherà come offrire la migliore Customer Experience e le più innovative soluzioni nel mondo della salute individuale.

Vanity Fair