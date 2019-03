Panini Tour Up! a Milano nella filiale Intesa Sanpaolo

Torna nel prossimo weekend a Milano il «Panini Tour Up! 2019». L’iniziativa promozionale per il lancio della collezione «Calciatori 2018-2019» dà appuntamento ai fan delle figurine sabato 9 marzo presso la filiale Intesa Sanpaolo di Piazza Cordusio, 4 (dalle 10 alle 18). Dopo il successo dello scorso anno, è stata confermata infatti la partnership strategica tra Panini e il gruppo Intesa Sanpaolo, che promuove il nuovo «XME Conto Up!» dedicato agli under 18. I collezionisti piccoli e grandi potranno scambiare le proprie doppie e misurarsi con i giochi a premio delle «Figuriniadi», mentre coloro che avranno completato l’album potranno ricevere il timbro ufficiale «Album Completato».

Per partecipare a questi eventi sarà possibile registrarsi online sul sito www.paninitourup.it, oppure direttamente presso la filiale fino a esaurimento disponibilità. Il tour, che si concluderà il 31 marzo prossimo, toccherà oltre 30 città in tutta la penisola per un totale 36 tappe e 48 giornate evento.

Italia Oggi