Arrivano i nuovi sci Pirelli P Zero Winter Ski

I nuovi sci Pirelli P Zero Winter Ski, in anteprima al Salone dell’Auto di Ginevra, sono identificati dal marchio più importante e noto della P lunga. P Zero per Pirelli rappresenta il simbolo di passione, prestazioni e sportività e ora arriva anche la sua versione invernale, destinata alle supercar più potenti. I nuovi sci, frutto della collaborazione con Blossom Ski – manifattura di eccellenza nella produzione di sci altamente performanti -, si presentano come un nuovo prodotto di design ad alta tecnologia, così come il nuovo pneumatico ad alte prestazioni, sviluppato in collaborazione con i maggiori produttori di auto prestige e premium. Come il pneumatico P Zero Winter, progettato per porsi dalla prossima stagione come un punto di riferimento per chi cerca performance e sicurezza anche in condizioni invernali, i nuovi sci firmati Blossom sono stati sviluppati per garantire un controllo e un handling eccezionali nel loro ambiente naturale: la neve. Il nuovo P Zero Winter Ski è stato realizzato con un top in titanal in grado di massimizzare la rigidità torsionale. Abbinato alla speciale gomma Pirelli antivibrante inserita nella costruzione a sandwich, consente di ottenere una stabilità ottimale a tutti i livelli di velocità. Questa gomma, realizzata appositamente nei laboratori di R&D della Bicocca e capace di smorzare fino al 60% dello stress a cui lo sci è sottoposto durante la discesa, per la prima volta è resa visibile attraverso la fresatura presente sulla superficie dello sci.

Spirito sportivo e grande versatilità sono le caratteristiche basilari di questo nuovo prodotto che garantisce una sciata tecnica e precisa. Il P Zero Winter Ski firmato Blossom sarà disponibile in edizione limitata di 300 pezzi e proposto in due varianti colore di titanal anodizzato, nero o silver.

Misure disponibili: 151/ 158 / 164/ 170/ 176/ 181

Raggio di curvatura corrispondente: 10/11/13/14/16/17

Sciancratura: 121-71-106