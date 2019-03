Tra Fca e Bmw la sfida diventa elettrica. Al Salone dell’auto di Ginevra si è accesa la discussione sul futuro della mobilità. “C’è chi pensa che Fca sia scettica sull’elettrico. Non c’è niente di più lontano dalla realtà e le presentazioni di oggi lo dimostrano”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles, Mike Manley, dopo che poco prima Sergio Solero, presidente e ad di Bmw Italia, ha detto che per lo sviluppo della mobilità elettrica “l’Italia è rimasta indietro”.

Per Solero, infatti, non basta il lavoro di ogni singola casa automobilistica, serve un progetto Paese. “Dove c’è un sistema e una programmazione nazionale di medio lungo-periodo funziona meglio” e l’Italia “è rimasta indietro”. La consapevolezza di questo però c’è e il manager ha rilevato che “c’è attenzione al tema nelle istituzioni, che stanno mettendo supporti”, anche se l’ecotassa bonus/malus “ha un importo limitato”, mentre servono progetti di più ampio respiro.

Bmw punta alla mobilità elettrica e Solero ha ricordato che tutti i segmenti di veicoli avranno una vettura con motorizzazione ibrido plug-in, un sistema di transizione molto importante che già oggi per il manager “rappresenta la risposta a chi si sposta in città e ha la possibilità di fare una ricarica al giorno”. In quest’ottica, Bmw punta ad avere 5 modelli tutti elettrici entro il 2021 e 25 modelli elettrificati entro il 2025, di cui 12 completamente elettrici.

Peraltro Solero non si è voluto sbilanciare con previsioni sull’Italia. “Di solito sono ottimista, quest’anno sono meno ottimista del solito. Gli indicatori ci dicono che non avremo un mercato espansivo”. Il gruppo è, invece, abbastanza positivo su Cina e Stati Uniti, con un punto di domanda sui dazi. Bmw è “per il free trade”. Mentre per quanto riguarda l’andamento delle vendite nel resto Europa, ci sono degli interrogativi sulla Brexit e sul rallentamento dell’economia continentale, ad ogni modo “come Bmw siamo preparati alla Brexit di qualsiasi scenario”, la forza di Bmw sta infatti “nella grande flessibilità del sistema produttivo”.

Sul palcoscenico di Ginevra non ci sarà la 500 elettrica che dovrebbe essere prodotta dal prossimo anno a Mirafiori. Fiat ha scelto il salone per presentare il concept erede della Panda e il prototipo del mini suv Alfa Romeo, che verrà prodotto a Pomigliano. Compleanno importante nel gruppo anche per il marchio Abarth, che spegne 70 candeline e presenta le nuove 595 esseesse e 124 Rally Tribute che rendono omaggio all’età dello Scorpione. E, ancora, il marchio Jeep svela a Ginevra la gamma S di Renegade, Compass, Cherokee e Grand Cherokee e la nuova Cherokee Trailhawk dedicata al fuoristrada estremo.

In casa, intanto il negoziato per il rinnovo del contratto degli 87mila lavoratori Fca, Cnh Industrial e Ferrari è nella fase conclusiva, come ha annunciato stamani Ferdinando Uliano, segretario nazionale Fim-Cisl. “In questi due giorni, 5 e 6 di marzo, proviamo a fare passi importanti per fare il contratto”, ha detto, “siamo a un punto in cui o si superano le distanze o si rischia la rottura”.

Per i sindacati è fondamentale che oltre al premio di efficienza introdotto nell’ultimo contratto del 2015, venga data una risposta importante sugli incrementi in paga base, “la nostra richiesta è pari al 10%. L’azienda ad oggi ho dato solo una disponibilità a discuterne e nessuna risposta in termini quantitativi. Non è sufficiente”, ha spiegato Uliano.

Il sindacato comunque auspica un accordo: “In questi quattro mesi abbiamo costruito le condizioni di contenuto per migliorare molti aspetti normativi e salariali”, ha continuato, “sarebbe un errore che non si superassero alcune posizioni che rischiano di impedire un accordo, e in questo contesto economico una situazione di conflitto sul contratto è proprio la cosa da evitare”. Naturalmente Uliano si attende anche comunicazioni positive dal salone di Ginevra dopo che “il 29 novembre 2018 l’amministratore delegato, Mike Manley, ha condiviso con noi un piano di investimenti pari a 5 miliardi per gli stabilimenti italiani”.

In questi mesi, ha fatto presente, “abbiamo avuto alcune conferme come il lancio della 500 elettrica a Mirafiori la nuova Maserati Alfieri Modena, le versioni ibride su renegade, i primi investimenti sulle strutture di Pomigliano. E’ importante proseguire con il completamento degli investimenti e degli impegni presi con le organizzazioni sindacali. E’ necessario fare presto e che tutto ciò si realizzi velocemente in modo da ridurre l’impatto degli ammortizzatori sociali a dare slancio a Fca e a tutto il settore automobilistico nel nostro paese”, ha concluso Uliano, mentre a Piazza Affari il titolo Fca resta spento (-0,23% a 12,80 euro) nonostante gli spunti M&A.

In un’intervista a Bloomberg, l’ad di Peugeot , Carlos Tavares, ha affermato di essere in cerca di una società da acquisire per aumentare l’esposizione del gruppo all’esterno dell’Europa. Secondo il ceo, gli obiettivi interessanti sarebbero General Motors, Jaguar-Land Rover e Fiat Chrysler . Anche se al momento non ci sono stati contatti tra le parti, Tavares si è detto disponibile a discutere eventuali aggregazioni. Peugeot ha una posizione finanziaria netta positiva per 9,1 miliardi di euro a fine 2018.

“Nel caso specifico di Fca riteniamo che collaborazioni industriali siano sempre possibili, mentre una vera fusione sia attualmente improbabile alla luce dei rapporti tesi tra il governo italiano e quello francese e alle implicazioni sociali che la razionalizzazione produttiva imporrebbe in Europa”, commentano gli analisti di Equita che sul titolo Fca hanno un rating hold e un target price a 16,1 euro.

Altri ritengono difficile un’eventuale aggregazione con General Motors, uscita dall’Europa con la cessione di Opel proprio a Peugeot. E se Land Rover ha dimensioni contenute, dal punto di vista industriale un accordo con Fca appare più motivato in quanto, spiegano, darebbe un maggior equilibrio geografico a entrambe le società: Fca è molto esposta al Nord America dove Peugeot non è presente; ci sarebbe la possibilità di sinergie sul mercato Europeo (riduzione della sovracapacità produttiva); rafforzamento della posizione in Asia dove entrambi i costruttori non hanno una dimensione significativa.

Detto questo, “in passato erano già circolate voci di una combinazione tra Fca e Peugeot “, ricordano, “ma il titolo oggi non sconta uno scenario speculativo a nostro avviso quotando a un rapporto prezzo/utile molto contenuto, solo 4,9 volte. A livello politico il clima rimane poco favorevole a questo tipo di accordi che restano complessi da implementare”.

Francesca Gerosa, Milano Finanza