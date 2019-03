L’Innovazione di Tim premiata, per il terzo anno consecutivo, al Senato della Repubblica

L’impegno di Tim per accompagnare il Paese nel percorso di innovazione tecnologica e digitale è stato riconosciuto oggi con l’assegnazione del “Premio dei Premi per l’Innovazione 2018” da parte del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati nel corso di una cerimonia a Palazzo Madama.

Il Premio è stato consegnato a Tim per la realizzazione degli “Innovation Hub” – centri di sperimentazione dove, attraverso il programma di Open Innovation TIMWCAP, le startup e le piccole imprese hanno a disposizione piattaforme e asset tecnologici da utilizzare per progettare e testare soluzioni innovative, lavorando a fianco di grandi aziende, Università, Istituti di ricerca e incubatori per cogliere le occasioni di crescita economica e sociale che avranno un’importante accelerazione grazie al 5G e alle reti ultrabroadband di Tim.

Gli Hub infatti nascono dalla collaborazione tra Tim e importanti attori ICT e diventano così luogo di sintesi tra la global innovation prodotta delle grandi aziende internazionali e la local innovation generata dalla creatività delle startup locali.

TIM ha già inaugurato nel corso del 2018 i primi centri di Innovazione a Roma e a Catania, rispettivamente dedicati allo sviluppo di nuovi modelli di business abilitati dalla tecnologia 5G e al design di soluzioni nei diversi settori dell’Internet of Things. Prossimamente nascerà a Napoli l’Hub focalizzato sulla Security e Smart City ed è prevista inoltre l’apertura di ulteriori centri di innovazione sul territorio italiano focalizzati su Intelligenza Artificiale, Blockchain e Big Data.

Il Premio assegnato oggi è un ulteriore e importante riconoscimento che conferma l’impegno di Tim per lo sviluppo della cultura dell’innovazione, delle reti di nuova generazione, le piattaforme e i servizi ICT e le iniziative di Open Innovation di cui è pioniere in Italia.

Il Premio dei Premi per l’Innovazione è una iniziativa istituzionale organizzata dalla Fondazione Cotec e viene assegnato alle migliori esperienze di innovazione realizzate nei settori dell’industria e dei servizi, nel mondo accademico, nel terziario, nonché da grandi gruppi industriali e dal Dipartimento della Funzione Pubblica.