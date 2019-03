Di Maio: “Mi fido di Bankitalia”. E sui rider: “Stesse tutele dei lavoratori subordinati”

Meno decrescita felice e più attenzione allo sviluppo, come chiedono da tempo le imprese italiane. Ma anche nuovi diritti per i lavoratori della Gig economy, l’economia dei lavoretti, che penalizza soprattutto i giovani. È quanto promette il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio, che sceglie Torino – dove la Corte d’appello ha recentemente riconosciuto ai ciclofattorini il salario previsto dal contratto di lavoro della logistica – per annunciare una svolta sulle tutele. Per i rider delle aziende del food delivery «ci saranno soglie minime di diritti fondamentali», e «le stesse tutele del lavoratore subordinato», grazie a un pacchetto di norme che verranno introdotte con un emendamento del Governo al “decretone” su Reddito di cittadinanza e pensioni, che oggi inzia la seconda lettura alla Camera.

«Finché si utilizzano gli esseri umani, non si possono mettere in competizione esseri umani e tecnologia», sottolinea Di Maio presentando alla platea delle Officine Grandi Riparazioni, luogo simbolo della Torino del fare, il nuovo Fondo nazionale da 1 miliardo di euro per l’Innovazione per le startup. «Io non sono di quelli che dice “fermate lo sviluppo perché si perdono posti di lavoro”, ma non si può mettere in competizione un essere umano con la tecnologica, perché se stai utilizzando l’uomo quello ha un valore, ha dei diritti. Se poi ai rider si sostituiscono i droni, allora sarò il primo a formare ragazzi per altre posizioni. Tutta l’Europa si sta interrogando su questo tema, su dove è il limite tra il lavoro

pagato in termini corretti e lo sfruttamento».

Il vicepremier ha anche risposto a una domanda sul rapporto tra il governo e i vertici di Banca d’Italia, dopo le tensioni delle scorse settimane legate alla volontà di cambiamento espresso dallo stesso Di Maio e dopo le critiche per le vicende delle banche in difficoltà. «Non c’e’ nessun tema di sfiducia. Mi fido di Bankitalia», ha tagliato corto.

«Oggi siamo ad un anno dalle elezioni politiche, non è un caso celebrare la nascita di questo fondo oggi. La sfida è portare questo al centro delle politiche industriali economiche di crescita del Paese. Il tema dell’innovazione tecnologica e degli investimenti sarà fondamentale nei prossimi anni e tutto quello che porteremo avanti come Mise ruoterà attorno a questo progetto», spiega poi Di Maio alla platea parlando del tema principale della giornata: le iniziative per l’innovazione del Governo giallo-verde.

Il nuovo Fondo Innovazione, sarà «un progetto strategico per i prossimi 15-20 anni almeno. Sono sicuro ci saranno tutte le condizioni per farlo partire entro maggio», garantisce il vicepremier. Tra i punti di forza del progetto, spicca la possibilità di avvalersi di un voucher da 40mila euro per imprese e aziende che vorranno assumere un manager dell’innovazione. Perché – sottolinea Di Maio – «è importante che nelle aziende ci sia un regista del processo di innovazione tecnologico di cui il futuro ha bisogno». Altro obiettivo strategico sarà quello di «aiutare davvero i giovani a restare qui da noi». Occorre – spiega il ministro del Lavoro – «tenere qui i giovani che abbiamo formato in Italia, bisogna che tutto il sistema lavori insieme per far lavorare i venture capital italiani e attrarre quelli stranieri. Il tema è fare squadra, con grandi sgravi fiscali, per trasformare il primo miliardo in due miliardi. Riuscire a fare questo ad un anno di governo mi riempie d’orgoglio».

Vittorio Nuti, Il Sole 24 Ore