Le auto a guida autonoma potrebbero essere una manna per l’industria degli pneumatici

Le auto a guida autonoma potrebbero cambiare tutto. Più di un secolo di esseri umani al volante potrebbe volgere al termine, ponendo nuove sfide significative per i costruttori di automobili tradizionali.

C’è un settore che potrebbe prosperare qualunque cosa accada, ed è quello legato agli pneumatici. I veicoli a guida autonoma potrebbero non avere volanti, ma a meno che qualcuno non decifri il codice dell’hovercraft, continueranno ad avere le gomme per andare su strada.

“Non ci saranno cambiamenti significativi da un giorno all’altro”, ha detto Matt Edmonds, vicepresidente esecutivo di Tire Rack, un venditore di pneumatici diretto al consumatore con sede in Indiana che è attivo dal 1979.

Ci saranno, tuttavia, dei cambiamenti. Edmonds li ha paragonati al periodo di decenni fa, quando i pneumatici radiali hanno colpito per la prima volta il mercato. Ironia della sorte, il singolo consumatore potrebbe non essere così pesantemente coinvolto.

“Una piccola percentuale di persone guarda davvero alle gomme“, ha detto.

Coloro che lo fanno spesso hanno imparato che i marchi fanno la differenza: Michelin, Continental, Bridgestone e Goodyear costano più delle gomme di alcuni produttori della Corea del Sud, ma valgono la spesa extra e possono offrire la più recente tecnologia di pneumatici.

Se i veicoli autonomi entreranno a regime nel prossimo decennio, la maggior parte degli esperti prevede che arriveranno in grandi flotte, un po’ come i grandi servizi di taxi autogestiti. E se i veicoli sono completamente elettrici, saranno particolarmente esigenti per quanto riguarda le gomme.

Le auto elettriche e le auto a guida autonoma potrebbero aver bisogno di un sacco di nuovi pneumatici

Le auto elettriche sono pesanti per le gomme. La coppia motrice (cioè la spinta che il motore elettrico imprime alla trasmissione meccanica e quindi alle ruote) che i loro motori sviluppano consuma la gomma, qualcosa che i proprietari di veicoli elettrici hanno già verificato.

Man mano che altri veicoli elettrici entrano nel mercato, nuovi proprietari lo scopriranno. Ma useranno le loro macchine molto meno di quello che potrebbero fare gli utilizzatori della flotta, che potrebbero arrivare a più di 200 corse al giorno. Usare un set di pneumatici per 25 mila km l’anno potrebbe essere un ricordo del passato. Invece, i veicoli della flotta potrebbero aver bisogno di cinque volte quel totale annuale.

Ovviamente, tale uso si tradurrebbe in pneumatici molto più nuovi, in particolare con veicoli elettrici, in cui è fondamentale avere la corretta “resistenza al rotolamento” per raggiungere i massimi livelli e risparmiare energia.

Al di là della rivoluzione delle auto autonome, Edmonds si aspetta ulteriori cambiamenti tecnologici ad influenzare i pneumatici.

“I produttori stanno lavorando per incorporarvi della tecnologia”, ha affermato. “Questa potrebbe dire ai proprietari quando la gomma si sta consumando.”

Non sarà più necessario osservare la profondità del battistrada o il vecchio test del penny (se riesci a vedere la testa di Abe Lincoln, è il momento di cambiare le gomme) – le tue gomme ti diranno quando saranno esaurite.

Tyre Rack sta cercando di rimanere in testa al cambiamento, come ha fatto per quarant’anni. Ciò significa funzionare come una risorsa di informazione per i consumatori, assicurandosi che possano ottenere gli pneumatici giusti per i loro veicoli e farseli spedire e installare in modo semplice.

Per Edmonds, la differenza più grande tra allora e ora è che “non avremo piloti, avremo passeggeri”.

Ha aggiunto: “Quando arriveremo a quel punto, ciò che sarà importante per i pneumatici è che siano progettati per ottimizzare quell’esperienza”.

Emanuele Orlando, Business Insider Italia