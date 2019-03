Addio a Viagra e pillole dell’amore: arrivano cure hi-tech, dalle onde d’urto al gel

Onde d’urto, oral film e gel: sono queste le nuove terapie Hi-tech contro la disfunzione erettile – disturbo che colpisce circa il 13% degli uomini – che stanno sostituendo le ormai datate pillole dell’amore, dal Viagra al Cialis, con numerosi vantaggi per i pazienti: oltre a ridurre il rischio di contraffazione, sono infatti anche più sicure. A fare il punto sono gli esperti della Società Italiana di Andrologia (Sia), sottolineando però che solo un paziente su 4 si rivolge al medico per trattare la propria disfunzione erettile, mentre la maggioranza si affida ancora al fai da te e agli acquisti online. Risultato? Nella migliore delle ipotesi nessun effetto perché il farmaco comprato online non contiene il principio attivo, nella peggiore danni, anche gravi, alla salute.

Il Messaggero