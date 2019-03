YouTube,stop commenti a video con minori

Giro di vite per evitare abusi, anche su canali

Stop ai commenti a praticamente tutti i video in cui compaiono minori, che potrebbero essere a rischio di attirare comportamenti ‘predatori’. E’ questa la misura principale decisa da YouTube per evitare possibili abusi, dopo che qualche giorno fa un blogger aveva dimostrato l’esistenza di diversi filmati a rischio.

“YouTube ha disabilitato commenti da decine di milioni di video che potrebbero essere soggetti a comportamenti predatori – spiega un comunicato della compagnia -. Nei prossimi mesi, provvederà a sospendere i commenti sui video in cui compaiono bambini piccoli e in quelli in cui compaiono minori, seppur più grandi, che potrebbero essere a rischio di attirare comportamenti predatori. Un piccolo numero di creator sarà in grado di mantenere i commenti abilitati su questi video”.

A questa si aggiungono altre misure studiate dagli esperti della piattaforma. “Abbiamo lavorato su un classificatore ancora più efficace, che identificherà e rimuoverà i commenti predatori. Il nuovo strumento ha un raggio d’azione più ampio ed è in grado di rilevare e rimuovere il doppio dei commenti”.

L’azienda ha annunciato anche un giro di vite su alcuni canali. “Nessuna forma di contenuto che mette in pericolo i minori è accettabile su YouTube, motivo per cui abbiamo chiuso alcuni canali che tentavano di mettere in pericolo i minori.

Continueremo a intervenire in tutti i casi i cui i creator violino le nostre norme in modo palesemente lesivo della community”.

ANSA