TIM e Intesa Sanpaolo avviano una partnership, per rendere ancora più capillare l’acquisto di servizi di telefonia mobile

TIM e Intesa Sanpaolo avviano una partnership che punta a rendere l’esperienza di acquisto dei servizi di telefonia mobile ancora più semplice e veloce.Il primo passo di questa iniziativa è stato attuato con, il brand ‘no frills’ dei servizi di telefonia del Gruppo TIM – attraverso la controllata– e con, la banca di prossimità di Intesa Sanpaolo focalizzata sull’instant banking con una capillare distribuzione di tabaccherie convenzionate sul territorio.

Tutti i clienti che sceglieranno Kena Mobile attraverso il sito kenamobile.it potranno ritirare la SIM Card nella tabaccheria più vicina convenzionata con Banca 5 presentando il documento d’identità e il QR code ricevuto via mail al termine della procedura online effettuata per attivare il servizio. Il cliente potrà inoltre effettuare contestualmente una ricarica telefonica.

Il servizio è già disponibile in 3.500 tabaccherie, con l’obiettivo di arrivare a coprire l’intera rete composta da circa 16.000 esercizi nei primi mesi del 2019.