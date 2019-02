Sace, Rodolfo Belcastro è il nuovo direttore della comunicazione

Vi segnaliamo una novità importante nel mondo della comunicazione. Rodolfo Belcastro è stato nominato nuovo direttore della comunicazione di Sace, società che insieme a Simest costituisce il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo Cdp.

Belcastro, quarantatré anni, laurea in Scienze della Comunicazione, arriva in Sacedopo aver ricoperto diversi ruoli a responsabilità crescente: dopo un’importante carriera giornalistica (professionista dal 2005), si è occupato – dal 2000 al 2004 – di Relazione Esterne in Sicilia per Cit Italia Spa, per poi passare nel 2007 in Anas, di cui è diventato anche Responsabile dei Rapporti con i Media Nazionali. In seguito approda in Cassa depositi e prestiti dove ricopre il ruolo di responsabile reputation management. Nel marzo 2018 è stato chiamato in Cir come direttore della comunicazione di Gruppo. Belcastro è stato inoltre advisor in comunicazione e rapporti istituzionali nel settore oil&gas, energia, infrastrutture e mercati energetici. Il nuovo direttore della comunicazione di Sace è poi Adjunct professor e speaker in diversi programmi di alta formazione manageriale presso la LUISS Business School.

“Siamo felici di poter dare il benvenuto nel nostro team a Rodolfo – ha dichiarato Alessandro Decio, amministratore delegato di Sace –. La sua esperienza e la sua professionalità maturata in importanti player industriali e finanziari saranno al servizio di SACE per raccontare le tante sfide che in futuro aspettano il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo Cdp”.

Rodolfo Belcastro entrerà in SACE il 1° marzo con responsabilità su comunicazione (corporate e interna), media relations ed eventi, riportando direttamente all’amministratore delegato.