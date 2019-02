A.d Christiansen, stabilizzato business in contesto sfidante

Risultati in crescita per i mattoncini Lego nel 2018. Il gruppo danese, si legge in una nota, ha registrato un aumento del 4% dei ricavi, attestatisi a 36,4 miliardi di corone danesi (pari a circa 4,7 miliardi di euro, +7% a cambi costanti). I profitti operativi sono saliti del 4% a 10,8 miliardi di corone (1,4 miliardi di euro) mentre l’utile netto è cresciuto del 3,5% a 8,1 miliardi di corone (1,05 miliardi di euro).

La crescita dei risultati, viene sottolineato, è legata alle vendite, salite del 3% con un aumento della ‘market share’ in tutti i principali mercati. “Abbiamo iniziato il 2018 con lo scopo di stabilizzare il business. Siamo felici di averlo raggiunto e di aver conseguito una sensibile crescita a livello di ricavi e utili”, ha commentato il ceo di Lego, Niels Christiansen. “Siamo incoraggiati dai nostri progressi specialmente alla luce delle sfide che deve affrontare l’industria dei giocattoli e l’uscita di retailer di settore come Toys R Us”.

ANSA