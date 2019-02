Di Maio: «Molto soddisfatto»

«Sono molto molto soddisfatto». Commenta così lasciando l’aula del Senato il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, l’approvazione del decretone che introduce il reddito di cittadinanza e quota 100 per le pensioni. I senatori dei Cinque Stelle, in una nota, hanno scritto: «Un Paese con più lavoro, che guarda al futuro, un futuro fatto di cittadini che hanno pari dignità. Che riscopre il senso di comunità e torna a crescere. Il via libera dell’Aula del Senato al decreto su reddito di cittadinanza e quota 100 non è solo una vittoria del Movimento 5 Stelle, che per anni si è battuto dentro e fuori dai Palazzi per queste due misure, ma soprattutto di tutte quelle persone dimenticate dalle politiche dei vecchi governi che hanno aumentato le disuguaglianze e l’esclusione sociale». «Da adesso non sarà più così: con il reddito di cittadinanza permettiamo a 5 milioni di persone che vivono in povertà assoluta di rialzare la testa, iniziando un percorso di formazione e riqualificazione per ottenere un nuovo lavoro. Con Quota 100, invece, superiamo la nefasta legge Fornero e le quasi 70mila domande di queste prime settimane dimostrano quanto gli italiani aspettassero un provvedimento del genere». «Ora il testo – concludono – passerà all’esame della Camera, che potrà ulteriormente migliorarlo com’è avvenuto al Senato dove sono stati introdotti – per esempio – benefici per le famiglie con figli minori e ulteriori strumenti per evitare eventuali atteggiamenti distorsivi. Una cosa è certa: nessuno resterà più indietro».