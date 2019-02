Copyright, via libera alla riforma dalla Commissione del Parlamento Ue

Dopo l’ok della commissione, il testo sarà sottoposto al vaglio di Strasburgo a fine mese

IL PARLAMENTO europeo ha segnato un nuovo passo avanti per la riforma sul copyright. La commissione affari giuridici ha approvato l’accordo informale che era stato raggiunto tra i negoziatori del Consiglio e l’Eurocamera sulla normativa. Il testo è passato con 16 voti a favore, 9 contrari e zero astenuti. Dopo l’ok della commissione, il testo passa alla seconda plenaria di marzo a Strasburgo, che si terrà dal 25 al 28.

Lo scorso 20 febbraio i rappresentanti dei 28 Stati membri avevano dato l’ok al testo della direttiva approvato la settimana precedente dal ‘trilogo’, vale a dire le tre istituzioni Ue congiunte. La presidenza romena della Ue aveva fatto sapere che il testo aveva ricevuto un “ampio” sostegno, ma si erano espressi contrari Italia, Olanda, Polonia, Finlandia e Lussemburgo.

L’accordo raggiunto tra i negoziatori dell’Ue mira a garantire che i diritti e gli obblighi della legge sul copyright si applichino anche a Internet. I colegislatori hanno anche cercato di garantire che Internet rimanga uno spazio per la libertà di espressione. Frammenti di articoli di notizie possono quindi continuare a essere condivisi, così come Gif e meme. Il testo specifica inoltre che queste regole non si applicheranno al caricamento di opere per enciclopedie online in modo non commerciale, come Wikipedia, o piattaforme software open source, come GitHub.

La soddisfazione degli editori

“Accogliamo con favore la decisione della commissione Juri e ora facciamo appello alla plenaria a votare a sostegno del vitale panorama culturale e mediatico dell’Europa come ha fatto a larga maggioranza lo scorso settembre”. E’ quanto commentano gli editori europei (Emma, Enpa, Epc e Nme) dopo il voto odierno sul copyright, un voto che è “un passo avanti democratico verso il conseguimento di un diritto d’autore adeguato per l’era digitale. “Il testo, come concordato nel trilogo, modernizzerebbe il copyright con un approccio proporzionato che non soffoca l’innovazione digitale”, precisa la nota.

I politici. Chi non è d’accordo

“Questo voto è una ferita alla libertà della rete perché vengono di fatto confermati i due articoli più controversi, quello 11 che introduce la cosiddetta #linktax e il 13 che prevede una responsabilità assoluta per le piattaforme di condivisione, dando il via all’uso di filtri automatici”. Lo ha detto l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Isabella Adinolfi. “Il testo inoltre presenta alcuni aspetti di vaghezza che determinano una situazione di incertezza giuridica, andando a danno sia degli autori e dei creatori che degli operatori economici del settore e rischiando di frammentare il mercato digitale unico. L’eccezione a favore delle startup europee, frutto del compromesso tra Germania e Francia in Consiglio, non convince perché di difficile applicazione a qualche situazione concreta”, ha aggiunto Adinolfi.

I politici. Chi è d’accordo

“La riforma sul diritto d’autore compie un altro fondamentale passo verso il via libera finale. Il diritto d’autore vince sui giganti dei web”, così l’europarlamentare del Pd, Enrico Gasbarra all’uscita della Commissione Jury. “Dal CabSat al copyright, insieme a molti colleghi della delegazione Pd in Europa, anche in contrasto con alcuni parlamentari socialisti, ci siamo battuti per fissare dei principi che ritengo inviolabili a tutela delle tante professionalità anche italiane nel mondo dell’editoria, delle tv, del cinema e della creatività”, ha spiegato. “La libertà della Rete – ha aggiunto Gasbarra – così come quella delle piattaforme di ricerca o di carattere educativo o enciclopedico, ad esempio Wikipedia, non è in alcun modo messa in discussione da questa riforma. Il nuovo copyright tutela le produzioni e i diritti della nostra industria cinematografica e di produzioni tv molto ambite all’estero e mette a riparo, grazie al riconoscimento dei diritti d’autore, migliaia di posti di lavoro di un settore straordinario per la cultura italiana”.

D’accordo con l’ok alla riforma del copyright in seno all’Ue anche la deputata di Forza Italia, Elvira Savino, componente della commissione politiche Ue alla Camera: “In questo modo artisti, giornalisti, autori, creativi, musicisti, interpreti, sceneggiatori, scrittori, fotografi ecc, che producono contenuti, vedranno giustamente riconosciuto il loro lavoro e il loro diritto d’autore anche su internet”, ha detto. Poi ha aggiunto: “Adesso, invece, a dettar legge, ma senza pagare, sono i colossi del web che approfittano dell’assenza di regole per fare ciò che vogliono, a scapito delle aziende italiane che producono cultura. Siccome noi consideriamo la cultura un valore, non esitiamo a difendere questa riforma che non toglie nulla agli utenti del web, ma riconosce il valore di chi produce contenuti. Purtroppo, i giganti del web, e il loro braccio armato in parlamento, i cinque stelle, stanno cercando in tutti i modi di bloccare la riforma perchè preferiscono il far west rispetto alla legge”.

