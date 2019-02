Bayer: utile 2018 -77% con svalutazioni

Ricavi crescono a 39,5 miliardi, confermato il target al 2022

Bayer archivia il 2018, anno in cui ha chiuso l’acquisizione di Monsanto, con un utile netto in calo del 76,9% a 1,69 miliardi di euro. A pesare sono svalutazioni per 3,3 miliardi di euro e oneri straordinari relativi al ramo d’azienda acquisito (2 miliardi di euro). Oneri in parte compensati da una plusvalenza straordinaria per cessioni di circa 4,1 miliardi di euro. Il fatturato sale del 4,5% a 39,5 miliardi di euro. Confermato l’outlook per il 2019 e i target al 2022.

ANSA