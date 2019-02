Precipita cargo di Amazon: tre morti

Un Boeing 767 cargo della Atlas Air, che operava per conto di Amazon Prime dal 2016, è precipitato ieri nella parte settentrionale della Trinity Bay, al largo del Texas. Il volo era decollato da Miami e aveva iniziato la manovra di atterraggio all’aeroporto George Bush di Houston. Le tre persone a bordo sono morte, due corpi sono stati già recuperati, sono in corso le ricerche del terzo. Nei video delle telecamere di sicurezza di una piccola prigione nei paraggi, recuperati dalla U.S. National Transportation Safety Board, si vede il velivolo fare una brusca discesa nella baia, con il muso decisamente puntato verso il basso. Al momento l’FBI ha dichiarato di non avere motivi di pensare che questo sia altro se non un incidente aereo.

BusinessInsider