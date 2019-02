H2H e MAP Communication, al via l’alleanza strategica

H2H e MAP Communication hanno firmato un accordo di collaborazione strategica per integrare i rispettivi servizi ed expertise e per sviluppare progetti ed iniziative congiunte, sia a livello commerciale sia di scambio di competenze e best practice. L’unione e la sinergia delle due agenzie permette di presentare al mercato un partner ancor più affidabile capace di affiancare le aziende e i brand in tutte le aree della comunicazione, online e offline: strategy, creatività, centro media (media planning e buying), ufficio stampa, pubbliche relazioni-digital pr, eventi, web marketing, content strategy, social network, gestione influencer e testimonial, product placement, proximity marketing, packaging e below the line, foto e video.

H2H, guidata dal presidente e ceo Paolo Romiti, è un’azienda leader nei servizi di marketing e comunicazione a 360 gradi grazie a un team interdisciplinare di oltre 90 professionisti nelle due sedi di Milano e Roma. La società sta vivendo un momento di sviluppo importante con investimenti in tecnologia e competenze, grazie anche all’ampliamento della propria organizzazione e all’acquisizione di progetti per una serie di clienti tra i quali Sony, Mondadori, Coop Italia e Mercedes-Benz, solo per citarne alcuni.

MAP Communication (presieduta da Mario Carlocchia), con una storia di oltre 40 anni che ne fa una delle più longeve agenzie italiane, ha un posizionamento consolidato nell’ambito dei servizi di strategia, creatività, media planning e buying, ufficio stampa, pubbliche relazioni, influencer celebrity e talent, eventi, product placement, digital consulting e digital pr, packaging, below the line, foto e video. Tra i clienti l’agenzia annovera brand internazionali nei settori: moda, beauty, food and beverage, design, sanitario-farmaceutico.

ItaliaOggi