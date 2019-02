Aston Martin anticipa l’hypercar ibrida erede di Valkyrie

Project 003 porterà doti 100% racing nelle supercar stradali

All’interno di Aston Martin è chiamata molto semplicemente Project 003, ma i media britannici l’hanno già battezzata la ‘Figlia della Valkyrie’ riferendosi alle due hypercar che la precedono cronologicamente, cioè la Valkyrie e la Valkyrie AMR Pro. Questa rivoluzionaria super sportiva a motore centrale – che utilizzerà la stessa tecnologia ibrida della Valkyrie – è stata anticipata dalla stessa Aston Martin con una sola immagine teaser, ma i potenziali clienti che hanno praticamente già prenotato tutta la produzione 2021 (solo 500 unità) l’hanno già ammirata in eventi riservatissimi, dove hanno scoperto la sofisticata costruzione che, in questo caso, è destinata a consentire anche un uso stradale. A differenza della Valkyrie e della Valkyrie AMR Pro, che sono state progettate traendo ispirazione dalle monoposto di Formula Uno e che quindi sono adatte per un impiego sostanzialmente ‘track only’, la nuova Project 003 avrà caratteristiche calibrate sia per la pista che per la strada.

Costruito attorno a una struttura leggera e spinta da un sistema ibrido benzina-elettrico. In combinazione con un’aerodinamica attiva per offrire eccezionali livelli di carico rispetto alle normali supersportive stradali, la nuova hypercar di Aston Martin sarà anche dotata di sistemi di sospensioni attive per fornire precisione e controllo paragonabili a quelli di Valkyrie e Valkyrie AMR Pro. E, vista destinazione stradale, non mancheranno elementi di confort – come aria condizionata e display multimediale – oltre ad un minimo spazio per i bagagli. ”Valkyrie è un progetto irripetibile – ha detto Andy Palmer, presidente e AD del Gruppo – e ora è fondamentale creare una erede, un discendente diretto che stabilisca anche nuovi standard all’interno del mercato hypercar. Sono entusiasta di annunciare che questa auto è proprio la Project 003, il nostro prossimo passo verso clienti dinamici ed esigenti”.

