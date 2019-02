Twitter cambia, chiede il parere agli utenti

Lancia programma con test, tutti possono partecipare

Twitter sta per portare innovazioni alla piattaforma e chiama a raccolta il giudizio degli utenti. Ha aperto un test che si chiama Prototype Programme, basta iscriversi per partecipare.

“Vuoi aiutarci a creare alcune nuove funzionalità di Twitter? Vogliamo che sia più facile leggere, capire e partecipare a conversazioni e ci piacerebbe sapere cosa ne pensi. Iscriviti per essere uno dei primi a provare la nostra nuova app prototipo, twttr. #LetsHaveAConvo”, scrive Twitter sul suo profilo.

Il nuovo design, secondo le indiscrezioni, renderà più facile vedere le conversazioni tra gli utenti con le risposte che avranno una forma grafica più arrotondata simile ad un messaggio di testo. E dovrebbero cambiare i colori con cui gli utenti visualizzeranno i post.

Con il restyling Twitter dovrebbe nascondere anche il numero dei mi piace, dei retweet e delle risposte di un tweet. I numeri saranno visibili all’utente solo dopo aver retwittato, messo mi piace o risposto al tweet originale. Non è chiaro se tra le novità ci possa essere l’opzione di modifica dei tweet.

La prima ondata di test inizierà dall’applicazione dedicata ad iOS, il sistema operativo per dispositivi mobili di Apple, in seguito dovrebbe arrivare anche per Android e per la versione web.

ANSA