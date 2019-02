Furto spettacolare al Casinò di St-Vincent: in 4 forzano una slot e rubano indisturbati 22 mila euro

Lo scorso venerdì sera sono stati rubati quasi 22 mila euro forzando una slot machine al Casinò di Saint-Vincent. Vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza gli investigatori della squadra Mobile di Aosta hanno individuato quattro persone, colombiane, che risultano ora indagate.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, sono entrati nella casa da gioco come normali clienti, hanno usato una tecnica particolare per forzare la cassetta porta banconote della slot e poi sono usciti indisturbati. Le modalità sono simili ad alcuni furti avvenuti in passato in altri Casinò. Sull’episodio indaga la polizia, coordinata dal pubblico ministero Carlo Introvigne.

Sara Sergi, La Stampa