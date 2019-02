Maduro sfida Branson con un concerto, mentre aumenta il conto del carburante che compra da Europa e Russia

L’iniziativa benefica di Richard Branson è stata molto più di una provocazione per Nicolas Maduro. Il presidente venezuelano ha criticato il concerto organizzato dal miliardario britannico per venerdì e pensato per raccogliere fondi per la popolazione. E ne ha organizzato un altro, che durerà tutto il week end, promettendo anche la distribuzione di oltre 20 mila pacchi di cibo per i più poveri. Un battaglia a colpi di eventi musicali che mostra la difficile crisi che sta attraversando il paese, colpito da un’ulteriore batosta: sta pagando pesanti sovrapprezzi sul carburante che importa da Russia ed Europa.

Lo stato sudamericano possiede enormi riserve petrolifere: secondo i dati Opec, vanta una produzione di greggio che nel 2017 ha superato i 2 milioni di barili al giorno, registrando esportazioni per quasi 1.600.000 barili al giorno. Tuttavia la rete di raffinerie del Paese è in condizioni difficili: blackout, problemi di manutenzione e mancanza di investimenti hanno impedito la piena operatività. Da qui la necessità di importare benzina e diesel per rifornire le stazioni di servizio e le centrali elettriche, così come la nafta da diluire con il greggio pesante.

Gli acquisti dall’estero però stanno diventando sempre più cari: come spiega alla Reuters un manager della compagnia petrolifera di stato PDVSA, i carichi passano di mano in mano prima di arrivare nel Venezuela. Gli armatori in particolare stanno riscuotendo una tassa pari a 50 centesimi per ogni barile che viene scaricato nei porti del Paese: prima delle sanzioni imposte da Washington, questa ammontava al massimo a 20 centesimi.

La maggior parte dei prodotti sono stati venduti dal gruppo russo Rosneft, dalla spagnola Repsol, dall’indiana Reliance Industries e infine dalle multinazionali Trafigura e Vitol. L’anno scorso, le autorità di Caracas rifornivano lo Stato facendo acquisti di questi beni soprattutto negli Stati Uniti, dove opera anche Citgo Petroleum, la sussidiaria americana di Pdvsa. Le misure finanziare decise da Washington il 28 gennaio contro il governo di Nicolas Maduro hanno colpito duramente l’industria venezuelana del petrolio: le sanzioni prevedevano il congelamento di 7 miliardi di dollari in attività della Petróleos de Venezuela e con esse si stimava anche una perdita di 11 miliardi di dollari in ricavi per le esportazioni nel 2019.

La Casa Bianca ha giustificato l’intervento con la necessità di punire “i responsabili del tragico declino” del Paese latinoamericano e in questo modo ha cercato di sostenere l’ascesa al potere di Juan Guaidó, il leader dell’opposizione che si è autoproclamato presidente ad interim in vista della convocazione di nuove consultazioni. La crisi istituzionale aggrava la condizione di precarietà economica e sociale del Venezuela, che da tempo soffre di alta inflazione, mancanza di cibo, medicine e altri beni di prima necessità.

Anche per rispondere a queste esigenze, il fondatore del Virgin Group ha voluto organizzare un concerto nella città colombiana di Cucuta, al confine con il paese. Come ha spiegato in un’intervista rilasciata all’Associated Press, l’obiettivo è raccogliere 100 milioni di dollari per i venezuelani e aprire le frontiere del Paese agli aiuti umanitari: “Speriamo che i soldati permettano il passaggio delle scorte garantendo l’accesso al ponte” Las Tienditas al confine con la Colombia.

Maduro ha annunciato per sabato e domenica un concerto alternativo in risposta a quello di Branson, considerato sostenitore di Juan Guaido. E in un discorso alla televisione pubblica ha dichiarato che il governo avrebbe importato 300 tonnellate di prodotti acquistati dalla Russia. L’iniziativa benefica dell’imprenditore britannico era stata anche contestata dal co-fondatore dei Pink Floyd Roger Waters, che aveva definito l’evento come un tentativo sostenuto dal governo Usa di indebolire l’esecutivo socialista di Caracas.

Mentre fervono i preparativi per i due concerti, diversi distributori stanno ricevendo quantità insufficienti di benzina da Pdvsa: un problema che è peggiorato nelle regioni meridionali del Paese e negli stati andini. Nel mese di dicembre, l’azienda petrolifera di stato ha importato 300 mila barili al giorno di carburante, dato che le raffinerie nazionali hanno operato molto al di sotto della loro capacità produttiva, lavorando un terzo degli 1,3 milioni di barili al giorni previsti.

Dalla Russia, dopo aver noleggiato delle navi cargo, Vitol e Trafigura stanno trasportando il carburante dai porti di Ust-Luga e Taman fino all’isola caraibica di Aruba, dove opera la Citgo di Pdvsa. La prima deve consegnare 30 mila tonnellate di benzina prodotta da Rosneft; la seconda altre 37 mila tonnellate vendute dalla russa Surgutneftegaz. Anche Reliance e Repsol hanno noleggiato navi cargo per trasportare il carburante da vendere al Venezuela.

Marco Cimminella, Business Insider italia