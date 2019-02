Fca torna al dividendo: un miliardo ai soci

Fca torna al dividendo, dopo dieci anni. Il cda del gruppo automobilistico ha deliberato di proporre all’assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo agli azionisti ordinari pari a 0,65 euro per ogni stock ordinaria, corrispondente a una distribuzione complessiva di circa un miliardo di euro. Lo si legge in una nota del gruppo automobilistico. La distribuzione del dividendo, a valere sull’utile dell’esercizio 2018, sarà sottoposta all’approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti prevista il 12 aprile prossimo. Nel caso la proposta venisse approvata, il calendario per entrambi i mercati di quotazione (Mta e Nyse) sarà il seguente: ex-date 23 aprile, record date 24 aprile e, infine, data di pagamento prevista il 2 maggio 2019.

Repubblica.it