Upa, Vittorio Meloni è il nuovo direttore generale

Febbraio sta quasi per giungere al termine. Mancano pochi giorni per la chiusura del sipario al secondo mese dell’anno. Febbraio è stato un mese pieno di cambiamenti e di cambi di poltrone. Oggi c’è stata un’altra clamorosa novità. Upa (Utenti pubblicitari associati) ha un nuovo direttore generale. Si tratta di Vittorio Meloni, professionista di rinomata esperienza, che in passato è stato direttore relazioni esterne di Intesa Sanpaolo, advisor di gruppi industriali e finanziari italiani e internazionali nonché direttore immagine e comunicazione di Telecom Italia e Olivetti. Meloni sostituisce Giovanna Maggioni che è stata costretta a lasciare per ragioni personali, dopo dieci anni di direzione. Durante la direzione di Giovanna Maggioni sono state realizzate importanti iniziative quali “il libro bianco della comunicazione digitale”, “UPA advertising graffiti”, la dashboard degli investimenti pubblicitari dal 1962 ad oggi, il sito “UPAperlacultura”, il progetto “Data Lake” e quello sulla blockchain per la trasparenza della filiera pubblicitaria. La nomina di Meloni sarà operativa ad aprile.