Saliscendi / LaVerità

di Cesare Lanza per LaVerità

Matteo Salvini

Ha vinto la battaglia per stoppare l’autorizzazione a procedere nei suoi confronti chiesta dalla magistratura per il caso della nave Diciotti. Ha incassato il sostegno di Luigi Di Maio e dei griliini. puntualmente prevale il suo fiuto politico. I sondaggi registrano la crescita dei consensi per lui, ma Salvini non si lascia incantare. Il governo tiene e i chiarimenti si faranno alle elezioni europee.

Matteo Renzi

L’arresto dei suoi genitori, ai domiciliari, è un colpo durìssimo. Non devono ricadere sui figli le colpe (da accertare, secondo giustizia) dei genitori. Ma è davvero scomposta la reazione dell’ex premier. Dice che non pensa a un complotto, ma si comporta come se fosse convinto che un complotto esista. E invoca un processo rapido, come se questo problema riguardasse solo la sua famiglia…

Novak Djokovic

A 31 anni è premiato per la quarta volta come sportivo dell’anno al Laureusworld sports awards. Èdi nuovo il n, 1 del tennis, dopo che nel 2017 la sua carriera sembrava avviata alla fine a causa di un intervento al gomito. Fermo sei mesi, poi la rinascita. Trionfo a Wimbledon e negli Open Usa, poi altro successo (su Rafael Nadal) in Australia. Preziosa la moglie Jelena Ristic per aiutarlo a risorgere.

Maurizio Sarri

Chissà se l’ex allenatore del Napoli è pentito della sua scelta: attratto dalChelsea, ha abbandonato frettolosamente la guida dei partenopei (dove è arrivato Carlo Ancelotti). Al Chelsea risultati pessimi: Sarri è distanziato in classifica, ultimo risultato 0-6 con il City di Pep Guardiola. E in Coppa è stato eliminato dall’altro club di Manchester, lo United. È contestato e a rischio di esonero.

Rino Gattuso

II Milan ha rialzato la testa e il merito è sia del popolare Ringhio sia dei nuovi vertici del club. La proprietà ha autorizzato il colpaccio dell’acquisto del goleador Krzystof Piatek (23 anni) e la cessione del deludente Gonzalo Higuain. Altro ottimo acquisto, Lucas Paquetà (22) per il centrocampo. Gattuso, con equilibrio e modestia, diventa la rivelazione della stagione.

Wanda Nara

Il caso di Mauro leardi (ieri 26 anni) propone molti aspetti di discussione, ma al centro cen’èuno: i chiassosi comportamenti della moglie e agente dell’interista. Prima di tutto, Wanda Nara ha, di fatto, portato alla ribalta il rinnovo di un contratto che scade tra due anni e mezzo. E poi interventi su giornali, tv e social. Lei è diventata una diva: a spese del marito però.