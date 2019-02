Arriva l’accordo tra Air France e Atout France per il 2019

Frédéric Meyer, direttore di Atout France Italia e Jérôme Salemi, Direttore generale di Air France-KLM East Mediterranean hanno firmato nella sede di Air France-KLM a Milano, in via Battistotti Sassi 11, un accordo valido per tutto il 2019. Si tratta di un importante accordo di collaborazione per la promozione della destinazione Francia verso il grande pubblico, i professionisti del turismo e del turismo d’affari e, in generale, gli attori del settore. Atout France si impegna a comunicare le destinazioni, le promozioni e i prodotti specifici di Air France per il mercato italiano e greco, attraverso i suoi vari canali di comunicazione – newsletter, Facebook, Twitter, Google+ – e sul sito www.france.it, e Air France si impegna a sua volta a supportare Atout France nelle operazioni mirate alla stampa, ai tour operator e agenti di viaggio, dal Mediatour alla presentazione della rivista France.fr, alle giornate di partenariato a Parigi, il France Meeting Event, i workshop e il Road Show Francia.

«Siamo orgogliosi di questo nuovo accordo per il 2019 con Atout France che conferma l’importanza dell’Italia per il Gruppo Air France-KLM. Il 2019 riserverà novità importanti come l’apertura di 2 nuovi collegamenti estivi per Parigi Charles de Gaulle da Palermo e Olbia, una nuova frequenza da Milano Malpensa e rafforzamento dei collegamenti da Bari e Cagliari» ha dichiarato Jérôme Salemi, Direttore generale di Air France-KLM East Mediterranean.

«In questo anno ricco di eventi, di celebrazioni e di cultura a livello internazionale, abbiamo voluto dedicare la nostra rivista France.fr al tema dell’Innovazione e cultura che auspichiamo sia un segnale di condivisione e collaborazione per costruire un nuovo futuro per il turismo in Francia. Sono particolarmente felice dell’accordo con Air France che permette di rinforzare la promozione della destinazione Francia” ha affermato Frédéric Meyer, Direttore di Atout France Italia.

La stagione italiana nel 2018 in Francia è stata ottima con quasi 90 milioni di visitatori internazionali e potete scoprire le 19 buone ragioni di visitare la Francia nel 2019 sul nostro sito France.fr

Due nuove rotte Air France dall’Italia: Air France inaugurerà, il prossimo 18 luglio 2019, quattro collegamenti settimanali da Palermo a Parigi-Charles de Gaulle operati con aeromobili Airbus 319 mentre il 15 luglio 2019 partirà il nuovo collegamento tra Olbia e Parigi-Charles de Gaulle operato quattro volte alla settimana con aeromobili Embraer 190 dalla compagnia regionale di Air France HOP!.

L`ultima novità riguarda i collegamenti da Milano Malpensa che passeranno da 5 a 6 frequenze giornaliere.

Dall’Italia per Parigi è disponibile la tariffa light a partire da € 49 per la sola andata e € 98 per andata e ritorno. La tariffa light prevede il trasporto del solo bagaglio a mano, del peso massimo di 12kgs, è valida tutto l’anno ed acquistabile in agenzia, tramite call center (02 38591272) oppure su www.airfrance.it