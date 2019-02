Donald Trump candidato al Nobel per la Pace?

L’ipotesi di assegnare il Premio Nobel a Donald Trump ha preso a farsi strada in Asia dopo le trattative, avviate lo scorso giugno, per il disarmo della Corea del Nord che, da un decennio circa, teneva sotto scacco l’intera regione con le sue armi nucleari. L’intervento di Trump che dopo mesi di battibecco con Kim Jong Un sembra essere riuscito a aprire un canale diplomatico, ha reso il presidente molto popolare in estremo oriente. Secondo alcune indiscrezioni tra i più accesi sostenitori dell’ipotesi del Nobel a Trump ci sarebbe il premier giapponese Shinzo Abe che però, a domanda diretta, si è rifiutato di commentare la cosa, di confermare e di smentire.

Luciana Grosso, Business Insider Italia