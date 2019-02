“Facebook è un Gangster digitale”. Lo dice il Parlamento inglese, che accusa personalmente Zuckerberg

“Gangster digitale” sono state queste, e son durissime, le parole con cui il rapporto presentato dal Parlamento inglese si è riferito a Facebook, azienda che, secondo l’inchiesta avrebbe deliberatamente infranto la legge sulla privacy e sulla concorrenza e dovrebbe essere urgentemente sottoposta a regolamentazione legale. Oltre a questo , il report accusa Zuckerberg di aver ostacolato le indagini e di aver ignorato gli allarmi sui tentativi di propaganda mendace da parte della Russia oltre che di aver disprezzato il Parlamento Inglese, rifiutandosi di comparire dopo essere stato convocato. Si tratta di una posizione relativamente nuova nel dibattito su Facebook, le fake news e la propaganda, perché in genere veniva posto sotto accusa il sistema dei social (Facebook su tutti) e non, personalmente, Zuckerberg. Stavolta invece, il fondatore di Facebook viene indicato come diretto responsabile delle deviazioni del sistema dei social.

Business Insider