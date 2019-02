Scuola, ritirato dal portale del Miur il corso di esorcismo

Il corso sull’esorcismo e la preghiera di liberazione, proposto nellla piattaforma del Miur “Sofia”, riservata ai corsi di aggiornamento per gli insegnanti, è stato rimosso. A farlo e ad annunciarlo è l’ente promotore, l’ateneo pontificio Regina Apostolorum: il corso – precisa – “non è dedicato ad insegnanti di scuola di primo e secondo grado pertanto è stato rimosso dal portale di Sofia, la piattaforma di formazione per professori”. In realtà era stato proposto anche per loro, in particolare per i docenti di religione. Dopo le polemiche,la retromarcia.

Il corso era stato infatti al centro di attacchi politici, diretti al ministro all’Istruzione Marco Bussetti da parte del Pd e di LeU. Critiche relative all’opportunità di inserire un argomento così particolare nella formazione dei docenti, sebbene su base volontaria. L’ateneo precisa che il corso si terrà regolarmente dal 6 all’11 maggio presso la sede dell’università pontificia. Ma non sarà più destinato all’aggiornamento dei professori.

Ilaria Venturi, Repubblica.it