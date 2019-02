Sassi contro l’auto di Wanda Nara

Brutta avventura per Wanda Nara. La moglie e agente dell’attaccante argentino Mauro Icardi è stata raggiunta da un sasso che ha colpito la sua auto mentre, in compagnia dei tre figli maschi, si stava dirigendo da Milano a Como dove avrebbero dovuto disputare una partita di pallone. La pietra ha colpito un finestrino della vettura ma senza provocare conseguenze per Wanda Nara e i figli del giocatore dell’Inter, se non un grande spavento.

“Il sasso contro l’auto guidata da Wanda Nara? Spero che il responsabile venga preso. Poi se è successo qualcosa dobbiamo sporgere denuncia perché queste cose non vanno bene. Spero che chi ha fatto quest’atto qui venga preso”, le parole dell’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, in relazione all’episodio.

Adnkronos