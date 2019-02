Instagram, mega bug cancella follower

Influencer in ansia “Persi più di 100mila fan”

Un clamoroso bug ha colpito Instagram, causando la perdita di migliaia di follower a utenti ignari. Inizialmente si era pensato che il social network avesse ripulito di fatto i vari account dagli utenti inattivi o fake, ma solo dopo si è scoperto che si è trattato di un malfunzionamento interno allo stesso social network fotografico. «Sappiamo che in queste ore c’è un problema responsabile del cambio del numero di follower di moltissimi account – ha fatto sapere con un post Twitter lo stesso Instagram – stiamo lavorando per risolvere la questione il prima possibile». Gli sviluppatori sono al lavoro alacremente per risolvere il problema, ma nel contempo numerosi utenti sono in agitazione, dal momento che alcuni di essi hanno registrato anche perdite superiori ai 100mila follower. Numeri importanti soprattutto per i famosi influencer, la cui vita lavorativa e di conseguenza il proprio guadagno, è strettamente legata appunto alle persone che li “seguono”.

