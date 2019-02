Audiweb,80.5% tempo online su smartphone

Nel mese di dicembre 42,5 milioni gli utenti in rete

La ‘total digital audience’ nel secondo semestre del 2018 ha raggiunto in media 42,3 milioni di utenti unici nel mese, pari al 70% della popolazione dai 2 anni in su. Viene confermata la preferenza degli italiani per la navigazione via smartphone: l’80,5% del tempo totale speso online è generato dalla fruizione tramite questo dispositivo con quote minori per la fruizione da computer e da tablet. Sono i dati resi noti da Audiweb. Riguardo il mese di dicembre 2018, sono stati 42,5 milioni gli individui dai due anni in su che hanno navigato tramite i dispositivi rilevati, dedicando all’online complessivamente 75 ore, pari a 3 giorni e 3 ore.

Nel semestre, nel giorno medio risultano 27,9 milioni gli utenti che hanno navigato da smartphone, il 62% della popolazione maggiorenne, online per 2 ore e 48 minuti in media per persona, mentre sono stati 11,4 milioni gli utenti che hanno navigato – anche o solo – da computer e 5,3 milioni da tablet.

La fruizione da ‘mobile’ coinvolge tutta la popolazione maggiorenne, lasciando un po’ indietro ma con quota pressoché stabile il segmento degli over 64, coinvolto nel 25,3% dei casi.

Le donne mostrano una evidente preferenza per la navigazione da smartphone (il 63,8%), superando la quota degli uomini che utilizzano uno smartphone per navigare nel 59,9%, così come per i più giovani.

Ansa