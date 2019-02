Trump installa un gigantesco simulatore di golf alla Casa Bianca

E’ uno dei migliori simulatori di golf del mondo, occupa un’intera stanza e costa la bellezza di 50 mila dollari, che il presidente miliardario ha però pagato di tasca suo. Il simulatore (qui se volete vedere come funziona) dovrebbe consentire al Presidente di rifarsi delle numerose partite a golf alle quali, suo malgrado, deve rinunciare per impegni di lavoro. In realtà la modifica imposta alla Casa Bianca da Trump non è né la prima né l’ultima di una lunga serie, tra cui spiccano la piscina di Kennedy e la pista da Bowling di Nixon. Anche Obama aveva fatto installare un simulatore di golf anche se di qualità molto inferiore rispetto a quello di Trump.

BusinessInsider