Donne che fumano: sono il 60% in più di 20 anni fa. Triplicate quelle che consumano un pacchetto

L’emergenza, per quanto concerne il fumo, è «rosa». È l’incremento delle fumatrici a preoccupare gli esperti di sanità pubblica. Il loro numero è cresciuto del 60 per cento negli ultimi venti anni e la quota delle grandi fumatrici, che consumano più di venti sigarette al giorno, è addirittura triplicata. Secondo un’indagine condotta dalla Fondazione Umberto Veronesi, il 34,7 per cento delle italiane accende tre o più sigarette al giorno, mentre una su dieci ne fuma addirittura 16, a cadenza quotidiana. Un terzo delle intervistate ha affermato che le amiche, colleghe, familiari che fumano sono «tutte, quasi tutte o molte». Sono poco meno della metà le donne che fumano, in un «testa a testa» con gli uomini che le vede ancora seconde, ma che nei prossimi anni potrebbe far registrare il poco invidiabile record del pareggio.

Un trend, quello del fumo nelle donne, che sta facendo crescere anche i numeri di due malattie oncologiche spesso ancora letali: il tumore del pancreas e quello del polmone. Al contrario, per le stesse malattie, i dati relativi agli uomini sono in lieve ma costante discesa. Ecco perché oggi la battaglia sulla «smoking cessation» è rivolta soprattutto alle donne. I farmaci che si utilizzano per allontanarsi dalla dipendenza, che siano nicotinici (cerotti transdermici, inalatori, chewing-gum e confetti) o no (bupropione, vareniclina, citisina), sono più efficaci negli uomini. Nelle donne, invece, sembrano più efficaci gli interventi mirati alla riduzione dello stress. Questo è il dato che emerge da una ricerca pubblicata sulla rivista «Nicotine & Tobacco Research», che ha svelato come le fumatrici siano solitamente più stressate e nervose rispetto agli uomini. Un aspetto che, abbinato alla minore efficacia dei farmaci, rende per loro più difficile spegnere l’ultima sigaretta. «Sappiamo che non tutti i trattamenti esistenti sono ugualmente efficaci per uomini e donne – hanno affermato gli autori dello studio -. I nostri risultati suggeriscono che lo stress potrebbe essere la molla che porta la donne a mantenere questa abitudine».

Da qui l’ipotesi che, con le donne, possa essere più efficace ricorrere a dei trattamenti che riducano lo stress: se da soli o comunque abbinandoli alla terapia nicotinica sostitutiva, è ancora da capire. L’ipotesi è dunque quella di iniziare a personalizzare i trattamenti: partendo dal genere. In realtà, per quanto appaia difficile da immaginare per un fumatore, abolire le sigarette è il primo passo da compiere per ridurre lo stress.

La nicotina, che agisce su specifici recettori in diversi organi, aumenta il battito cardiaco e la pressione arteriosa, fa lavorare il cuore più in fretta e con più fatica e aumenta il metabolismo. Tutte condizioni che causano stress. Allora perché ci sembra che accendere una sigaretta ci rilassi? Fumare placa l’agitazione e il nervosismo da astinenza, senza contare la componente rituale e psicologica che dà l’illusione di un effetto calmante, ma in realtà è esattamente l’opposto. Per ridurre lo stress, possono essere un valido aiuto il sostegno psicologico (il cosiddetto «counseling» individuale o di gruppo) e anche i rimedi «dolci» (ipnosi, omeopatia e auricoloterapia), rivolti a chi non può assumere alcuni medicinali o ha già visto naufragare diversi tentativi per allontanarsi dal fumo.

