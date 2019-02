Poltrone e poltronissime. Francesco Pandolfi è il nuovo ceo di Thun

Ci sono stati importanti cambi nei vertici delle aziende.Un cambio eccellente riguarda Thun, l’azienda specializzata in prodotti ceramici e in regali di qualità. Francesco Pandolfi è il nuovo ceo dell’azienda. L’arrivo di Pandolfi coincide con lo sviluppo delle ambizioni di Thun, che ha avviato un piano di espansione. Un piano che vede il suo culmine nel 2024 e che riguarda anche un accrescimento e miglioramento graduale della redditività aziendale, oltre che un rafforzamento del brand. Prima di entrare in Thun, Pandolfi ha lavorato in Extyn italia e successivamente è stato per 12 anni in Geox.

Anche Padora, la celeberrima azienda danese che produce e distribuisce gioielli, cambia ceo. La new entry si chiama Alexander Lacik e sara ufficialmente operativo, a breve. Pandora ha cambiato ceo, perché ha vissuto un mediocre 2018. Lacik è noto per essere uno specialista in crescita e costruzione di brand in player globali di beni di consumo.

Concludiamo con una novità riguardante Ey Yello, la struttura di Ey famosa per integrare le competenze dei creativi con quelle degli esperti nei processi di trasformazione digitale. Nella struttura, arriva Jack Blanga in qualità di executive creative director. Blanga è una vecchia conoscenza del mondo della comunicazione. Ha inventato idee e progetti, per i marchi più conosciuti e amati. L’elengo è lungo, ci limitiamo a dirvi che ha lavorato anche per Alfa Romeo e Nintendo.