Ford Lane Keeping Bed: il letto che risolve il problema dell’invasione di spazio

L’idea Ford si ispira al sistema Lane Keeping AidL’idea Ford si ispira al sistema Lane Keeping Aid

Ford Lane Keeping Bad è l’innovativo ed originale letto concepito da Ford che, ispirandosi alla tecnologia automotive del sistema di mantenimento automatico di corsia, offre una soluzione per chi condivide il letto con un partner “invasore di spazio”.

Chissà in quanti sono costretti a dividere il proprio letto con un partner che ha il vizio di “invadere lo spazio” altrui durante la notte, magari svegliando l’altro e costringendole a lottare per cercare di recuperare la propria parte di materasso. Del resto non sorprende che secondo delle recenti ricerche, 1 persona su 4, tra coloro che vivono una relazione, afferma di dormire meglio da sola.

La tecnologia di Ford per “fare giustizia” durante la notte

A cercare di porre rimedio a questo problema c’ha pensato Ford. La Casa dell’Ovale ha infatti realizzato il Lane Keeping Bed, uno speciale e tecnologico letto che sfrutta il know-how automotive del costruttore americano per garantire che anche il compagno di letto più egoista rimanga risolutamente “nella propria corsia” per tutta la notte.

L’idea di quest’originale letto nasce dall’ispirazione alla tecnologia Lane Keeping Aid che Ford ha introdotto a bordo di molte delle sue auto, tra cui la nuova generazione di Focus. Il sistema di cui parliamo avvisa il conducente con un vibrazione del volante in caso di cambio di corsia involontario, e quando il guidatore non risponde provvede automaticamente a sterzare per riportare l’auto nella corretta traiettoria.

Un nastro trasportare integrato nel letto

Allo stesso modo il Lane Keeping Bed utilizza dei sensori di pressione rilevando così quando uno dei partner si allontana dalla propria metà del letto. L’invasione involontaria attiva un nastro trasportatore integrato che riporta delicatamente la persone dove dovrebbe stare, ovvero nella sua metà.

“Quando dormono insieme, molte coppie hanno meno spazio a disposizione, di un bambino in un letto singolo”, ha commentato il dott. Neil Stanley, Independent Sleep Expert e autore di How to Sleep Well. “Gli esseri umani sono più vulnerabili quando dormono, quindi siamo programmati per svegliarci quando qualcosa o qualcuno ci tocca inaspettatamente. Se qualcuno si muove verso il nostro lato del letto, questo meccanismo di difesa entra in azione, comportando bruschi risvegli notturni, spesso mentre questi ‘invasori di spazi’ nel letto continuano a dormire sonni tranquilli. Ho visto relazioni consumarsi per questo motivo”.

Per ora il Ford Lane Keeping Bad è solo un prototipo

Anche se per il momento questo letto di Ford è soltanto un prototipo, il Lane Keeping Bed fa comunque parte delle Interventions, una serie di iniziative tecnologiche della Casa automobilistica americana, che si pongono l’obiettivo di applicare le conoscenze di Ford per risolvere, in modo innovativo, sfide e problemi della vita quotidiana.

Anthony Ireson, direttore marketing e comunicazione di Ford Europa, ha affermato: “Il Lane Keeping Aid a bordo delle nostre auto può rendere l’esperienza di guida più semplice e più confortevole. Abbiamo pensato che applicare una simile riflessione a un letto potesse essere un ottimo modo per mostrare ai conducenti una tecnologia di cui prima non erano a conoscenza”.

motorionline.com