Aria di novità per Red Cell. Marco Ruggeri è il direttore generale, Edoardo Loster è direttore creativo

Red Cell ha fatto dei cambi importanti all’interno del suo organigramma. Ad inizio mese, Marco Ruggeri è diventato il nuovo direttore generale. Edoardo Loster è il nuovo direttore creativo del gruppo WPP. Entrambi hanno importanti esprienze alle loro spalle. Ruggeri è entrato in Y&R Roma dove si occupa di aspetti strategici e organizzativi per clienti assicurativi, gaming, largo consumo, food, beverage, istituzionali, ONG, automotive e tante altre cose. Nel 2012 ha lanciato la sede italiana di Scholz & Friends e nel 2015 ed è tornato in Y&R Roma come a.d. Loster, invece, ha mosso i suoi primi passi in Leagas Delaney. Poi ha avuto varie esperienze in Saatchi & Saatchi e in Y&R. In Red Cell, era il direttore creativo di Red Cell Roma, adesso è stato promosso a direttore creativo dell’intera Red Cell. Concludiamo informandovi che entrambi le new entry risponderanno al presidente Alberto De Martini.