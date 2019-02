Vodafone Italia, Luca Casaura è il nuovo Head of Brand and Advertising

Novità in casa Vodafone. Luca Casaura è il nuovo Head of Brand and Advertising del gruppo. Casaura ha un curriculum importante. Egli ha mosso i suoi primi passi in Unilever Italia nel 1997, per poi passare dal 2000 nel gruppo Danone. Tra il 2008 e il 2012 Luca Casaura ha lavorato come marketing, communication and media director di Danone Italia, dopo varie esperienze estere – sempre all’interno di Danone -, prima come marketing director della divisione “Enfants et Desserts” di Danone Francia e in seguito come marketing director di Danone Canada. Negli ultimi tempi era diventato Senior Vice Presidente Global and Strategic Marketing di Costa Crociere, dove dal 2015 ha svoluto una forte azione di rilancio dell’immagine del gruppo, dopo la tremenda tragedia della Costa Concordia avvennuta all’Isola del Giglio, che certamente ricorderete. Nel nuovo incarico di Head of Brand and Advertising di Vodafone, Casaura risponderà ad Andrea Rossini (è il Consumer Business Unit Director dell’azienda).